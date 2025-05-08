閃光號誌易發生事故 中市逐步恢復為全日紅黃綠三色

中市府檢討時段性閃光運作號誌，陸續將閃光號誌恢復為全日紅黃綠三色（市府提供）

2025/05/08 15:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕保障行人夜間穿越路口安全，台中市政府交通局全面檢討2,400餘處採時段性閃光運作的號誌，今年1月至4月已完成546處路口號誌調整，恢復為全日紅黃綠三色運作或延長三色運作時段，以提醒用路人應遵守號誌指示，勿因深夜車流量低超速行駛。

交通局長葉昭甫表示，台中市號誌路口約有6,500餘處，是全國號誌路口最多的城市，為兼顧行車秩序與交通順暢，交通局依各路口交通特性規劃適當號誌時制；另考量部分號誌路口車流量極低，設置為全日閃光或時段性閃光運作，全市約有2,400餘處。

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然而，交通局發現，閃光號誌路口仍有用路人未遵守交通規則，忽視閃光黃燈或閃光紅燈指示減速慢行或停車再開，衍生交通事故。

葉昭甫表示，分析去年行人30日內死亡事故統計資料發現，夜間6時至10時、清晨4時至6時為最易發生行人事故的時間，五大肇因以「車輛未依規定暫停讓行人先行」最高，發生事故的行人以高齡者為主，顯見夜間及清晨時段，行人穿越路口發生事故風險較高，為有效降低夜間肇事率，將原為時段性閃光運作的號誌路口，改為全日三色運作或延長三色運作時段，今年1月至4月已完成調整565處口。

交通局表示，調整的原因，以交通事故發生多的路口、車流量與周邊環境性等因素為主，尤其是夜間易因未注意兩邊路口來釀成交通事故，經評估後改為三色運作的號誌，未來將持續推動。

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