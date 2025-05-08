嘉義縣首間！水上鄉全民運動館8月底開館

水上鄉全民運動館預計8月底試營運。（記者林宜樟攝）

2025/05/08 14:42

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府獲中央前瞻基礎建設計畫補助，加上自籌款，投入1億8749萬元興建水上鄉全民運動館，前年5月動工，工程上月竣工，採ROT模式（修建—營運—移轉）導入民間專業營運團隊，將由營運廠商堤姆股份有限公司進駐，預計本月下旬簽約，8月底開館試營運，是嘉義縣首座全民運動館。

縣長翁章梁、水上鄉長林緗亭、水上鄉代會主席王國智等今天前往水上鄉全民運動館視察，由設計監造單位簡報內部設施規劃；翁章梁說，全民運動館是重要的基礎建設，為愛好運動的民眾打造多元完善的活動空間，感謝立委蔡易餘爭取經費，讓地方建設順利推動。

請繼續往下閱讀...

水上鄉全民運動館為二層樓建物，總樓地板面積達3114平方公尺，館內設置有多功能活動教室、瑜珈韻律教室、健身房、飛輪教室、綜合教室、全齡體適能訓練場及綜合球場等空間，滿足運動人口的多元使用需求，部分教室設置活動式輕隔間，可彈性調整空間配置，還有商業餐飲區、販賣區等。

縣府教育處說，全民運動館可有效提升公共設施服務效能，達成政府、廠商與民眾三方共贏的局面。

翁章梁說，水上鄉全民運動館經縣府景觀審議委員會來回討論，研究空間規劃，追求最大使用效益，場館得來不易，試營運後，歡迎民眾前來體驗運動設施，期望這座場館成為在地居民運動休閒、促進健康的好場所。

寬敞的球場空間。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁、水上鄉長林緗亭等視察全民運動館。（記者林宜樟攝）

水上鄉全民運動館場地寬敞，將由營運廠商經營。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法