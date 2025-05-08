孩子不該被困境定義 礦工兒子教育基金會23年助逾12萬人

礦工兒子教育基金會近日舉行第18屆「點燃愛與希望」全國育幼院青少年暨抗癌小鬥士獎學金頒獎。（圖由礦工兒子教育基金會提供）

2025/05/08 15:15

〔記者林曉雲／台北報導〕礦工兒子教育基金會近日舉行第18屆「點燃愛與希望」全國育幼院青少年暨抗癌小鬥士獎學金頒獎，23年來幫助12萬9341人，捐助獎助學金達7256萬3609元。基金會說明，今（114）年11月1日將在馬場町紀念公園，舉辦點燃愛與希望棄兒不捨公益路跑嘉年華園遊會一日遊，邀請民眾運動做愛心。

董事長教育獎得主之一謝富生，母親罹患思覺失調症、父親年邁無力照顧，國小畢業後，為了生活到工地打零工，因結交壞朋友惹事被法院保護管束，國中肄業後在觀護人鼓勵下，以免試入學進入高中，並透過勞動部職訓局課程開啟冷凍空調技術學習之路，不僅考取多張專業證照，更以優異成績獲得企業實習機會，並以同等學歷錄取台北科技大學能源冷凍空調系四技產學專班，立志成為業界頂尖技師。他說，「即使家庭不完美，只要不放棄，人生永遠有光」。

請繼續往下閱讀...

另一名「董事長教育獎」得主林柔薰，身為低收入戶家庭長女，母親獨力撫養4名子女，今年確診腸癌，歷經手術與化療；二妹罹患卵巢多囊症需終身服藥、小妹曾兩度因腦炎住院搶救，弟弟則有自閉症與情緒障礙；面對接踵而至的家庭巨變，林柔薰需要在醫院照料母親、安頓弟妹，深夜再自習至凌晨，憑著過人毅力堅持在清華大學經濟學系維持亮眼成績。

她表示，曾經想休學打工，但媽媽堅持要她讀書，她希望畢業後用經濟專業，改善弱勢家庭困境，儘管自身處境艱難，仍參與多個不同領域的志願工作，除了持續努力學習 ，竭盡所能照顧好家人， 也希望自己能成為手心向下幫助他的人，得獎是母親節最棒的禮物。

基金會執行長張東秀表示，每個孩子都值得被賦權，而非被困境定義，基金會服務對象聚焦在青少年及離開育幼院後自立的孩子們，並對育幼院提供學業獎學金、最大進步獎、青青作家獎及證照鼓勵獎、助學圓夢學費補助、就業前認證培訓諮詢。

礦工兒子教育基金會近日舉行第18屆「點燃愛與希望」全國育幼院青少年暨抗癌小鬥士獎學金頒獎。（圖由礦工兒子教育基金會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法