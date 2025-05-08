台東焚化廠新監測網頁上線 挨轟天天超標、未見開罰

台東縣環保局今天舉辦焚化廠新版監測網頁說明會，現場民眾質疑不斷。（記者黃明堂攝）

2025/05/08 16:17

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣環境保護局針對焚化廠即時監測數據進行公開資訊網頁改版，近日上線，今天向周遭居民說明新版網頁的內容與監測數據判讀方式，但關心污染的民眾早已自行摸索，當場「凸槽」幾乎天天都發現數據超標，卻未見開罰；環保局則說，必須達到24小時內3次超標，才會開罰。

環保局舉辦「台東縣廢棄物能資源中心（即焚化廠）公開資訊網頁改版說明會」，邀請焚化廠周邊地區的里長與地方民眾參與，由技正吳家興、廢棄物管理科長馮志銘說明新版網頁的內容與監測數據判讀方式，協助民眾更快熟悉全新介面，減少轉換期間可能產生的不便與疑慮，便利持續關注焚化廠運作情形。

請繼續往下閱讀...

環保局指出，新版網頁同步揭示環評加嚴標準與法規排放標準，並公開焚化廠空氣污染物連續自動監測系統（CEMS）所產出的即時數據，包括氮氧化物、一氧化碳、粒狀物等多項指標。其中，氣態污染物以每15分鐘與每小時平均值呈現，不透光率則每6分鐘更新一次。民眾可隨時透過網頁查詢每一筆監測數據，也可透過連結至環境部「固定污染源管理資訊公開平台」進行查詢，即時掌握焚化廠排放狀況。

荒野保護協會台東分會認為舊網頁淺顯易懂，新的網頁反而讓人不易上手，吳家興說明應是還不習慣，事實上，新網頁針對法定監測項目，在欄目上都有顯示法規標準、加嚴環評標準及即時監測數字可供對比，更簡單的方式是，只要看到數字旁有NA10即代表正常，NA11即代表超標。

林姓女子說，從4月下旬以來，幾乎天天看到NA11的超標顯示，7日更出現了連續4小時的超標，未見環保局開罰，更憂心的是廠商在超標情況下，做出何種處置？

吳家興解釋，必須24小時連續監測中，出現3次「法規標準」超標，才會對焚化廠廠商開罰，目前出現的超標都只是超出加嚴的「環評標準」，不須開罰；焚化廠廠商則表示，在超標的情況下，都有立即進行投藥等處置。

環保局長黃權煒表示，焚化廠設置的連續自動監測系統以數位方式24小時不間斷紀錄空氣污染物排放數據，可有效防範偷排或規避檢測等違法行為。監測儀器皆依法定期校正並接受查核，數據比起傳統人工檢測更具準確性與代表性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法