白沙屯媽祖會來嗎？彰化和美人上網集氣請求「粉紅超跑」走古香路

白沙屯拱天宮1960年代徒步進香，曾經從台中潦過大肚溪來到彰化和美池王宮停駕，當時溪水只到膝蓋，扛轎人把轎子抬高涉水而過。（白沙屯拱天宮提供）

2025/05/08 14:38

〔記者劉曉欣／彰化報導〕白沙屯媽祖進香回鑾今天（8日）中午在彰化市正德中學停駕，休息2個小時後將起駕，和美鎮長林庚壬表示，和美是白沙屯進香的古香路，距上次來到和美大約有41年，希望鎮民一起集氣，讓「粉紅超跑」到和美賜福。

林庚壬表示，白沙屯媽祖去年11月有來到和美鎮，就是為了重現古香路，還造成地方大轟動，沿途許多人都準備飲料零食，要與人分享，因為，對和美人來說，要在和美看到白沙屯媽祖真是太不容易了。

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林庚壬指出，因為在1960年代，拱天宮曾徒步進香潦溪來到和美中寮池王宮，以及1984年也曾行經大肚溪上的便橋來到池王宮，當時還是因為一張老照片，靠著比對池王宮後方的雜貨店特殊造型，讓拱天宮文化組才找到中寮池王宮。後來有了跨越烏溪的中彰大橋、大度橋，媽祖不必再潦溪，幾乎就不再來和美了。

林庚壬強調，和美人每次都在看的鄉鎮在迎接白沙屯媽祖，因為白沙屯媽祖從海線來，就是經台17線到伸港、線西，今年還路過了鹿港、福興，如果走山線就是彰化市、秀水、花壇，員林，每次都沒有進來和美，讓和美人追媽祖都要跑到其它鄉鎮，今天媽祖已走到彰化市，和美人都希望媽祖可以從彰水路轉入線東路，進入和美鎮，也可以避開彰化交流道。

林庚壬說，和美人真心期待白沙屯媽祖來到和美，不要一再路過和美旁邊的鄉鎮，讓和美人一再遺憾，希望媽祖慈背聽見和美人的虔誠請求。

白沙屯拱天宮有張1960年代徒步進香的老照片，因為沒拍到宮廟完整建築而不知地點，最後靠著宮廟龍邊的雜貨店，比對到2樓的4個圓孔女兒牆，才確認是彰化和美中寮池王宮。（白沙屯拱天宮提供）

去年白沙屯媽祖重現古香路來到彰化縣和美鎮，造成地方大轟動。（林庚壬提供）

去年白沙屯媽祖重現古香路來到彰化縣和美鎮，造成地方大轟動。（林庚壬提供）

去年白沙屯媽祖重現古香路來到彰化縣和美鎮，造成地方大轟動。（林庚壬提供）

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