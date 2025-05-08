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    嘉縣三興國小慶母親節 跳蚤市場盈餘捐贈弱勢團體

    嘉義縣三興國小舉辦跳蚤市場活動歡慶母親節，盈餘捐給社福團體。（圖由三興國小提供）

    嘉義縣三興國小舉辦跳蚤市場活動歡慶母親節，盈餘捐給社福團體。（圖由三興國小提供）

    2025/05/08 14:35

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕母親節即將到來，嘉義縣三興國小今天舉辦「母親節感恩活動暨跳蚤市場」，邀請家長參與，親子展現愛物惜物的精神，跳蚤市場盈餘全數捐贈給在地照護身心障礙者的若竹兒教育基金會，傳遞給社會需要幫助的人。

    三興國小今天歡慶母親節，孩子親手準備康乃馨、卡片及蛋糕獻給媽媽，學生緊緊擁抱母親，親吻臉頰，場面溫馨動人，不少家長也感動落淚；跳蚤市場展現學生創意與愛物惜物的精神，學生自行擺攤、推廣商品，許多家庭帶來自家不再使用仍完好的玩具、書籍與生活用品，讓物品得以再次利用，藉由活動培養學生的理財與溝通能力。

    活動現場設有幼兒園低年級萌娃「愛的按摩區」，每次20元的按摩義賣服務，孩子親自為媽媽進行肩頸按摩，表達平日對母親辛勞付出的感謝，同時義賣萌娃的畫作，1幅200元，許多家長紛紛搶購，擔心自己孩子的畫作被別人買走。

    三興國小校長吳淑茹說，活動讓孩子學會感恩母親的辛勞，也透過跳蚤市場實踐環保與公益，希望透過這樣的學習經驗，讓孩子從小懂得珍惜、回饋與關懷社會。

    孩子對媽媽獻吻，場面溫馨。（圖由三興國小提供）

    孩子對媽媽獻吻，場面溫馨。（圖由三興國小提供）

    學生送給媽媽康乃馨，還貼心按摩。（圖由三興國小提供）

    學生送給媽媽康乃馨，還貼心按摩。（圖由三興國小提供）

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