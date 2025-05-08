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    萊豬風波！食藥署研議對澳豬肉廠查廠、提高抽驗比例

    衛福部長邱泰源表示，一定在科學分析、國際標準的基礎上，並利用行政措施，力保國人在「食」的方面能夠放心。（記者叢昌瑾攝）

    衛福部長邱泰源表示，一定在科學分析、國際標準的基礎上，並利用行政措施，力保國人在「食」的方面能夠放心。（記者叢昌瑾攝）

    2025/05/08 14:21

    〔記者林惠琴／台北報導〕澳洲進口豬肉檢出瘦肉精萊克多巴胺（萊劑），儘管符合現行法規標準，但仍引發諸多討論，立法院社福及衛環委員會今（8日）有多位立委建議衛福部應該針對澳洲豬肉肉品廠進行查廠，以及提高邊境豬肉查驗抽批比例，以安民心，已臨時提案通過，衛福部長邱泰源、食藥署長姜至剛承諾將進行研議，其中邊境抽批比例提高到20%至50%。

    近日3批澳洲進口的冷凍豬腳遭檢出萊劑0.001至0.003 ppm（百萬分之一濃度），低於我國所訂殘留容許量0.01ppm，肉品總重量70.24噸，食藥署依規定核發輸入許可，並強調合格產品放行不會公布流向，邊境查驗也不會調整強度。

    國民黨立委王育敏認為，澳洲萊豬一來再來，但姜至剛的說法是吃一輩子也不會怎麼樣，與國人的恐慌、不安，差距非常遙遠，痛批現在的「卓內閣」不如之前的「蘇內閣」，食安標準一直往下降。

    王育敏指出，2020年蘇內閣時期頒布「進口豬肉之全方位管理措施」，要求來台的肉品廠，需經我方派員赴產地查廠，否則肉品不准放行、不准進口，請問現在檢出含萊劑的肉品廠，食藥署查廠了嗎？畢竟持續檢出，代表澳洲業者的飼養方式有添加萊劑，應該前往查廠，甚至以行政權暫緩進口。

    姜至剛解釋，農業部防檢署早於2011年已系統性開放進口，全世界共27國開放豬肉使用萊劑，我國允許6國進口，基於信賴保護原則，不會暫緩進口，至於查廠，若委員有要求，「我們可以來積極辦理」。

    王育敏也指出，2020年行政院承諾進口豬肉於邊境逐批查驗，但現在只剩一般抽批2%至10%，且食品營養成分要標示、是否基改也要標示，為何有無含萊劑卻不用標示？提醒依照國人食用豬肉習慣，會被製成水餃、貢丸等各種加工品，若不提高抽驗比例而流入市面，也要維護國人知的權利，不能沒有要改變任何做法，通通不作為。

    邱泰源強調，一定在科學分析、國際標準的基礎上，並利用行政措施，力保國人在「食」的方面能夠放心。

    民進黨立委林淑芬也指出，短短6天來了3批含萊劑豬肉，提醒衛福部對於食安態度要兢兢業業，食安標準從來不是吃了會不會死、會不會中毒，而是確保資訊透明，不想吃到的民眾不會吃到，要安人民的心，因此認為應先加強邊境抽驗，執行一段時間確認風險是否提升；姜至剛承諾，持續做積極的評估。

    立法院社福及衛環委員會今也已通過臨時提案，將進口豬肉的邊境查驗，由一般抽批的2%至10%提升至加強抽批的20%至50%。

    另外，國民黨立委陳菁徽指出，要求標示豬肉產品原產地遭美國視為非關稅貿易壁壘，質疑未來與美方談判關稅時，政府是否將以食安作為退讓，邱泰源則強調，沒有什麼退讓不退讓的問題，都會堅持法律的規定來執行，一定守護人民食安。

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