大坑山區新亮點 跟著布朗青蛙挑戰5-1步道

大坑5-1號步道以日本作家水上勉《布朗青蛙從樹上下來》故事元素融入步道。（記者張軒哲攝）

2025/05/08 14:25

〔記者張軒哲／台中報導〕大坑步道台中民眾休閒健行好去處，5-1號步道的起點在新社區斜頭巷，台中市府近期以日本作家水上勉《布朗青蛙從樹上下來》故事元素融入步道，民眾可透過觀賞生態繪本故事，增加與自然互動的趣味。

大坑5-1號步道為大坑5號步道的支線步道，沿途林木蓊綠，生態豐富，登山步道全長1.6公里，終點位於黑松亭，海拔介於595至810公尺之間，沿途行經二嵙山的城中亭與中市建城90週年紀念碑。有大坑常見的相思樹、墨點櫻桃、小西氏石櫟、山紅柿等，沿途蝶蟲飛舞、鳥兒啁啾，也可能巧遇台灣獼猴。

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民眾至大坑5-1號步道健行，除有導覽牌詳細解說步道特色，還能看到可愛的布朗青蛙坐在入口迎賓。台中市府觀旅局長陳美秀表示，大坑5-1號手作文學步道採用傳統手作步道工法構築，多數路段保留砌石的自然路徑，親子遊客可感受5-1號步道的豐富生態，透過觀賞生態繪本故事，增加與自然互動的趣味。

觀旅局表示，5-1號登山步道從登山口沿著步道前行，可看見「跟著布朗去旅行」，預示故事的開端。布朗青蛙攀上大樹經歷危險，也躲藏於土中避敵；先後遇到麻雀、竹雞、鼯鼠及蛇，場景轉換多為原始林地與落差變化；和5-1號步道自然環境相同，並可對照布朗所經歷的「上升-跌落-回歸」過程，沿途跟著布朗青蛙前行；有布朗生態小學堂、繼續加油、丟來竹雞、繼續觀察、丟來鼯鼠、竹雞出賣布朗、布朗爬下樹、布朗遠眺天際等8處停留點等著大家一同探索大坑生態。

大坑5-1號步道的起點在新社區斜頭巷，沿途林相蓊綠。（記者張軒哲攝）

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