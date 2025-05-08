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    白沙屯媽祖回鑾估5/10返抵苗縣 通霄、苑裡交管出爐

    白沙屯媽祖婆回鑾估10日返抵苗縣境內，通霄、苑裡地區交通管制出爐。圖為去年白沙屯媽祖回鑾返抵苗栗縣，苑裡鎮擠滿人寸步難行、鑽轎腳畫面。（資料照）

    白沙屯媽祖婆回鑾估10日返抵苗縣境內，通霄、苑裡地區交通管制出爐。圖為去年白沙屯媽祖回鑾返抵苗栗縣，苑裡鎮擠滿人寸步難行、鑽轎腳畫面。（資料照）

    2025/05/08 14:07

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖北港朝天宮徒步進香，迎回香火後媽祖婆鑾轎正返程回宮，由於今年回宮日期為11日，苗栗縣警方估計媽祖婆鑾轎10日將返抵苗栗縣境內，屆時通霄、苑裡地區將湧入大批信眾，通霄警方今天公布交通管制措施，時段為10日0點至11日晚間8點，針對台1線苑裡及通霄鎮路段。

    通霄警方表示，苑裡鎮台1線與苗140線路口於10日6時許起往北封閉，苑裡鎮市區車輛只出不進，相關進香車輛建議停放於介壽路沿線。通霄鎮部分預定5月10日9時許，於台1線與介壽路地下道路口北端起往北全線封閉，通霄鎮市區車輛只出不進。

    通霄警方表示，10日整天機動分段管制台1線130至143.5公里南下、北上車道；苑裡鎮台1線外環道路與中山路口南端至中山路北端及苑裡市區道路10日凌晨4點至下午4點全線管制，車輛改行台1線苑裡外環道路。

    台1線123.5公里至131.5公里11日0點至晚間8點全線（南北雙向）車道封閉，車輛改行台61線；11日早上6點至下午6點，通霄鎮白東里啟新路至白沙屯火車站、通霄鎮白東里拱天宮牌樓至廟前實施道路交通管制，車輛禁行。

    通霄警方提醒，依循媽祖駐駕於慈后宮往例，慈后宮周邊台1線於10日早上8點至中午12時點封閉北上車道，中午12點後部分路段全線雙向封閉；媽祖婆鑾轎11日回宮安座當天凌晨5點起，慈后宮周邊台1線全線雙向封閉。

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