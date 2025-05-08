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    創世苗栗院母親節獻禮 院民出遊重溫母女情

    創世基金會苗栗院歡慶母親節，今（8）日帶領多位院民前往「苗栗火車頭園區」進行戶外郊遊活動，讓長期臥床的植物人也能感受節慶氛圍。（圖由創世苗栗院提供）

    創世基金會苗栗院歡慶母親節，今（8）日帶領多位院民前往「苗栗火車頭園區」進行戶外郊遊活動，讓長期臥床的植物人也能感受節慶氛圍。（圖由創世苗栗院提供）

    2025/05/08 13:56

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕創世基金會苗栗院歡慶母親節，今（8）日帶領多位院民前往「苗栗火車頭園區」進行戶外郊遊活動，讓長期臥床的植物人也能感受節慶氛圍，院方並邀請苗栗縣薩克斯風團隊現場演出，及準備康乃馨花束與精緻蛋糕，讓家屬與親人一同分享母親節的甜蜜與感動。

    這場溫馨的戶外活動，也圓了不少家庭長年無法一同出遊的心願。其中，阿枝、小雯母女，自從阿枝媽媽罹患失智症並因跌倒意外成為植物人後，小雯獨自扛起照顧責任，即使已成家育有子女，仍不曾放棄陪伴母親。

    4年前，阿枝媽媽入住創世基金會苗栗分院，小雯才稍稍卸下多年沉重的照護壓力。小雯感念母親年輕時含辛茹苦將她養大，但想帶媽媽出遊卻不容易，這次能與媽媽一同郊遊、欣賞表演、共享蛋糕，對小雯來說，是最珍貴的母親節回憶。

    創世苗栗院表示，基金會服務的對象中，約有25％植物人為人母，媽媽倒下了，家庭面臨支離破碎的危機；另有20％的主要照顧者是母親，展現為母則強的毅力，為心愛的家人堅忍奮鬥。基金會正推展花蓮及嘉義建院籌募，苗栗院也將於5月17日在竹南運動公園舉辦「舊愛新歡 ESG永續復古公益園遊會」，即日起開放認購園遊券，每張100元。歡迎民眾踴躍支持，以行動守護植物人家庭。愛心專線：037-275848#305，園遊會小組 。

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