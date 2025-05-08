高雄捷運車門「玻璃脫落」！ 初判車窗膠條局部老化

高捷車門上午「脫窗」!250乘客換車、無人員受傷，初判車窗膠條局部老化導致。（高捷提供）

2025/05/08 13:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運一列上行列車上午於R11高雄車站出站後，發生車門玻璃脫落狀況，高捷第一時間派員查看後，決定於R15站清車更換列車，受影響旅客約250人，初判是車窗密封膠條局部老化，行進間震動引致玻璃脫落。

脫窗事件發生在今上午7:25許，高雄捷運上行列車行駛於R11高雄車站出站後，發生車門玻璃脫落狀況，幸未波及旅客與設備，列車仍正常行駛；高捷接獲旅客通報後，於R14車站派站長上車檢視，並於R15車站清車更換列車，受影響旅客約250人，車上旅客安全無虞，改搭下一班列車。

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高捷說明，故障車輛目前已回廠檢修，調查相關晨間發車前整備紀錄，均有落實檢查，確定出車前狀態正常，初步判斷可能係車窗密封膠條局部老化，行進間震動引致玻璃脫落，後續列車巡檢事故路段，沿線設備目前均未受影響，正線正常營運當中。

高捷強調對此案高度重視，今天將針對全車隊車窗膠條啟動專案檢查，並將提升檢查方式與頻率，希冀可以於老化弱點發生前進行預防性檢修，以維護旅客安全；另經查閱維修手冊跟設計資料，這部分的裝置應該是屬於永久固定式的，非屬耗品，因此本案也已經請原廠儘速派員了解真正原因，以訂定後續因應機制。

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