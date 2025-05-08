地方樂喊「終於不用與大車爭道」 雲林水碓南橋正式通車

水碓南橋經771天改建工程，今正式通車。（記者李文德攝）

2025/05/08 14:17

〔記者李文德／雲林報導〕連結雲林斗六、古坑的水碓南橋，車流量龐大，且從1979年通車至今，橋墩多處龜裂脫落，寬度僅8.6公尺，常出現汽機車搶道現象，在中央補助、地方自籌經費逾2.6億元改建。經2年多工程，今（8）日正式通車，地方民眾樂喊「見證地方大事」。

水碓南橋是古坑鄉水碓、朝陽、新庄、棋盤等村莊，通往斗六市的必經之路。不過因為橋梁老舊、且梁底高度不足，加上落墩數過多，已不符合治理計畫需求，在汛期如遇到豪大雨，有通水斷面不足的風險，甚至原橋寬僅8.6公尺，常出現車輛搶道，地方民眾盼改善。

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時任交通部長林佳龍2020年曾到現場會勘，當場允諾補助改建經費，因此公路總局、第五河川分署共同補助約1.86億經費，縣府自籌配合款0.73億多元，於2023年初開始進行動工改建。

縣府交工局長汪令堯表示，改善總長度約650公尺，包括全橋130公尺改建，兩側銜接引道之拓寬以及防汛道路銜接等工程，橋面總寬更是開拓至18公尺，設有雙向雙快車道、慢車道，配合治理計畫將梁底提高至1.2公尺。

經771天工程，公路局雲嘉南分局主任工程司吳耀勝、第五河川分署長吳明華、雲林縣長張麗善、古坑鄉長林慧如，與地方民代及當地民眾一同出席竣工通車典禮，地方民眾樂喊「地方大事！」朝陽村長邱寶賢表示，當地民眾期盼了數十年之久，終於不用再跟大型車輛爭道，對於地方民眾而言更增加行車安全。

林慧如表示，代表古坑鄉的鄉親表達感謝之意，這是中央地方通力合作的成果；張麗善說，改建完成後將大幅提升鄉內用路服務水準，給予用路人更安全舒適的道路，更提升防洪量能，帶動地方產業發展。

水碓南橋今正式通車。（記者李文德攝）

雲林縣政府今舉辦竣工通車典禮。（記者李文德攝）

水碓南橋改建正式通車，地方民眾走上橋感受新橋風貌。（記者李文德攝）

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