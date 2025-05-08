基隆市府會參訪 新北捷：中運量可調整班距最快90秒一班

基隆市長謝國樑（右二）率同議員參訪新北捷運局及環狀線南機場。（記者翁聿煌攝）

2025/05/08 15:10

〔記者翁聿煌／新北報導〕基隆市長謝國樑8日偕同基隆市議員參訪新北環狀線南機廠及秀朗橋站開發案，謝國樑表示，議會與民眾最關心未來捷運基隆線使用中運量系統，車廂空間在上班尖峰時段，是否符合運輸需求？新北捷運局長李政安表示，未來捷運基隆線可藉由調整行車班次間距，最快可以90秒一班，滿足尖峰時段載客需求。

謝國樑與議員參訪團由李政安及新北捷運公司董事長林祐賢、總經理吳國濟分享招商開發推動經驗並參訪環狀線機廠，可作為基隆推動八堵捷運場站及八中社區周邊開發的參考借鏡，謝國樑說，未來八堵站的聯合開發案總面積可達5.7至5.8公頃，因此新北環狀線十四張站的開發可做參考。

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李政安表示，2018年至今新北捷運已通車新北環狀線、淡海輕軌藍海線及安坑輕軌，新增26公里、26座車站，新北環狀線與基隆捷運同為中運量捷運系統，路線串穿新北人口稠密區，包括新店、中和、板橋及新莊，每日平均運量5.7萬人次，平均每月總運量約171萬人次，這些經驗可作為推動基隆捷運的參考。

李政安說，新北環狀線10處開發案，目前已有4處完成招商、4處公告招商中、2處正在財務評估，其中新北市主辦首座捷運開發大樓秀朗橋站已於去年12月31日取得使用執照，刻正辦理驗屋作業，公設部分包含圖書館、健身房及商場規劃；接續景平站預計2026年第1季領得使用執照。

李政安指出，捷運開發要吸引投資人意願，除了地點重要外，創新做法也是重要關鍵，新北率先制定住宅區、商業區變更為捷運開發區，可調升3倍容積率，吸引更多投資人參與，且提前於路線規劃階段即舉辦開發說明會，瞭解地主需求，以利捷運建設計畫核定後用地取得及開發推動。

此外，開發過程引入廠商投資，可增加市民就業機會，到站即辦公；捷運開發可創造地主、政府、市民三贏，透過招商吸引廠商投資，增加就業機會，完工後，也能帶動周邊區域發展，打造安居樂業的捷運生活圈。

基隆市長謝國樑率同議員參訪新北捷運局及環狀線南機場。（記者翁聿煌攝）

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