修繕年餘 台南月港武廟重新上梁

台南月港武廟修繕工程歷時年餘之後，今日重新上梁，台南市長黃偉哲主持上梁大典，象徵結構穩定，完工日已不遠。（記者王涵平攝）

2025/05/08 13:35

〔記者王涵平／台南報導〕台南月港武廟修繕工程歷時年餘之後，今日重新上梁，台南市長黃偉哲主持上梁大典，象徵結構穩定，完工日已不遠。

舉辦鹽水蜂炮的月港武廟，已有350多年歷史，為全台奉祀關聖帝君最古老的寺廟之一，建築無地基，全是木造工法，牆面是土埆厝，乾隆年間曾修建1次，嘉慶8年改建奠定宏偉廟貌，道光年間由李怡成等多人募集緣金修建，後續經多次修建。

請繼續往下閱讀...

目前的廟體歷經白河大地震、921大地震、88水災白蟻侵蝕等災害，因此急需修建，考量安全因素並獲得關聖帝君指示，修建案於2023年9月動土。

重修上梁大典有黃偉哲與地方各界人士參與，黃偉哲表示，鹽水武廟作為台南重要的信仰與文化據點之一，期盼工程早日完成。

武廟管理人林益仁表示，武廟為鹽水蜂炮主辦單位，每年吸引幾十萬人來朝聖，廟宇修建須歷經3、4年，為保存相關古物，修建過程必須縝密小心降低損壞，修繕期間建立臨時廟體供民眾祭拜，相信關聖帝君會保佑平安順心。

台南月港武廟修繕工程歷時年餘之後，今日重新上梁，台南市長黃偉哲主持上梁大典，象徵結構穩定，完工日已不遠。（記者王涵平攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法