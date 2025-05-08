員林火車站停車塔拆除動工 「員林LaLaport」再等一等

員林火車站前停車塔8日舉行拆除儀式，未來將作平面停車位。（記者顏宏駿攝）

2025/05/08 14:06

〔記者顏宏駿／彰化報導〕位於員林火車站前的立體停車塔，今天展開拆除作業，預計今年9月底前拆除完成，400坪大的空間，暫時設平面停車位33個，至於員林市民期盼的「員林La La Port」則還要等一等。

今天員林市公所舉辦拆除動工儀式，代理市長賴致富表示，原停車塔於1997年興建，2001年完工，地面19層的四座機械車塔提供280個車位，2003年營運，2007年委外經營。經過多年運作，設施老化、安全顧慮、使用效益降低等問題及且達到最低15年使用年限，市公所經多方評決定拆除，開發土地釋出商業發展空間。

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他說，拆除作業並不影響市內交通，因原停車塔為鋼構建築，拆除工程較黃金帝國單純，包商會用切割方式拆除，利用深夜將卸下的鋼材移出，減少對市面交通的影響。

前市長游振雄原本有意將此地規劃為商場或商辦大樓，希望能把這裡打造為成為公所金雞母，對此公所表示要從長計議，而台鐵局則推動「員林火車站周邊土地都市更新事業」，寄望從這裡誕生「員林LaLaport」，緊臨停車塔旁有一大片的台鐵「閒置空間」，目前台鐵正在進行員林火車站周邊都市更新招商開發案，包括後站1.92公頃及0.79公頃高架下方商業空間，但招商後均以流標收場，此開案案目前仍卡關。

彰化縣議員曹嘉豪表示，員林公所拆掉停車塔，接下來就是拆除台鐵員林派出所，未來員林火車站前有12米至15米的大道，可以接到中山路，形成火車站商圈，結合遊客服務中心和商辦服務，帶動地方發展。

員林火車站前停車塔8日舉行拆除儀式，未來將作平面停車位。（記者顏宏駿攝）

員林火車站前停車塔8日舉行拆除儀式，未來將作平面停車位。（記者顏宏駿攝）

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