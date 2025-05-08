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    白沙屯媽祖北返預估今晚抵台中 警加派人力維安

    白沙屯媽祖鑾轎去程經過台中海線。（記者張軒哲攝）

    白沙屯媽祖鑾轎去程經過台中海線。（記者張軒哲攝）

    2025/05/08 13:27

    〔記者張軒哲／台中報導〕一年一度國內宗教盛事之一的白沙屯媽祖北港進香活動漸進入尾聲，粉紅超跑速度加快，今日中午將進入彰化市，預估最快傍晚抵達台中市大肚區，清水警方預估明（9）日上午，將進入清水警分局轄區，由於今年人潮爆增，鑾轎路線非固定清水警方將全程實施彈性交通管制措施，呼籲用路人及信眾配合警方指揮。

    清水警方研判，白沙屯媽祖鑾轎預計於5月9日抵達沙鹿區，由清水警分局接駕，由於鑾轎行經路線不固定，今年參與香燈腳人數爆增，又適逢週末，預計將湧入大量人潮，清水警方為維護道路交通安全與順暢，將視鑾轎路線、人潮及車流狀況，依往年經驗，預估自沙鹿區向上路與沙田路口起至清水區中山路，全程彈性實施車道交通管制措施，亦加強取締交通違規，請用路人務必遵守交通。

    清水警方表示本次動員警力數約140人次，沿線實施交通疏導，呼籲請用路人聽從交通人員指揮，行經沙鹿、清水路段用路人隨時掌握鑾轎路線，改由西濱快速道路（台61線）或台1線行駛，另外，由於跟隨車輛眾多，呼籲駕駛人勿任意停車，以維護用路人交通順暢及安全。

    臺中市清水警分局分局長蔡慶星表示，今年隨行香燈腳人數增加，大量信眾湧入跟隨鑾轎，呼籲由於鑾轎線路不固定，香燈腳及用路人應聽從交通指揮，警方將全力維護信眾及用路人安全。

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