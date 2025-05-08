直擊台北捷運最新工程進度！信義線東延段明年第1季通車

廣慈／奉天宮站月台層，月台門安裝中。（記者林承鴻攝）

2025/05/08 13:11

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市議會交通委員會今（8）日前往捷運信義線東延段工區考察，工程接續象山站，於信義行政中心旁設置「廣慈／奉天宮站」，以及可儲放4部列車的尾軌，全長約1.4公里。捷運工程局局長鄭德發表示，工程預計2025年底實質完工，2026年第1季辦理初履勘後，以明年2月過年後通車為目標。

實際進入工區，可見車站雛形大致完成，軌道已鋪設完畢，月台門、電扶梯等則在安裝中。捷運局二工處處長劉安德說明，目前整體工程進度已達84.39%，剩餘現場裝修、照明、水電、空調、消防等水環工程及機電系統工程同步施工。

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鄭德發說，信義線東延段明年第1季通車是「不能改變的目標」，另外包含萬大線、環狀線南北環、東環段工程同步施工中。他指出，台灣很缺技術工、工程師，東環段還有區段標未標出，面對當前的營造市場，招標過程面臨重大挑戰，有賴市民及議員的支持。另外，為了要將施工期間的交通影響降到最低，必須不斷調整交維計劃，也是使工程造價居高不下的原因之一。

廣慈／奉天宮站設置2處出入口，分別在信義區行政中心及廣慈博愛園區複合型大樓內。捷運局指出，工區路幅狹窄，且地質複雜不均，淺層土壤含水量高，須先拌水泥強化再挖除，再下去又碰到硬度超出預期4倍的堅固岩盤，可稱為史上最困難捷運工程。

市議會交通委員會第一召集人、議員林延鳳表示，信義線東延段是捷運線路網很重要的一塊，感謝工程人員的辛勞。議員何孟樺也希望可以如期通車，她說民眾都很期待後續的捷運工程，感謝工程人員讓大家有舒適便利的捷運可搭。

議員游淑慧也對工程同仁表達感謝，笑說要請局長提升同仁待遇，以免被挖角。她提及東延段是否有繼續延伸到中研院的可能性，指南港地區眾多開發案帶來的交通需求非常仰賴全台灣最菁英的捷運團隊。

廣慈／奉天宮站通道層。（記者林承鴻攝）

廣慈／奉天宮站橫渡軌。（記者林承鴻攝）

被形容為捷運系統「大血管」的號誌機房。（記者林承鴻攝）

議員何孟樺（左起）、林延鳳聆聽工程人員報告。（記者林承鴻攝）

台北市捷運局局長鄭德發（左起）、議員林延鳳、議員游淑慧、議員何孟樺、交通局局長謝銘鴻合影。（記者林承鴻攝）

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