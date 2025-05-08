合法澳洲豬卻有縣市要驗瘦肉精 何美鄉憂重演「台糖豬肉」動盪

流行病學專家何美鄉認為，澳洲進口豬肉符合法規，卻有縣市要檢驗萊克多巴胺，只會挑起更多社會的動盪與不安，就像上次台糖豬肉檢出西布特羅一樣，付出了諸多社會成本。（資料照）

2025/05/08 13:09

〔記者林惠琴／台北報導〕澳洲進口豬肉檢出瘦肉精萊克多巴胺，儘管符合現行法規標準，在野黨仍窮追猛打，且食藥署說明不會主動揭露這些肉品流向也遭放大。流行病學專家何美鄉今（8日）表示，食藥署當然不會每天將千百萬種合法放行的食物，一一揭露流向，而有縣市再來檢驗萊克多巴胺，只會挑起更多社會的動盪與不安，就像上次那塊台糖豬肉一樣，付出了諸多社會成本。

何美鄉指出，檢出微量萊克多巴胺的3批澳洲進口豬肉，都在安全食用劑量之內，但部分報導指出「食藥署不會針對這些肉品主動揭露流向」，對某些台灣民眾傳達了一個致命的訊息：政府又在隱瞞事實。她直言，一個不可信賴的政府當然最會挑起民眾的恐慌，好似政府會讓你隨時不自覺的吃到所謂的「萊豬」了。

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「台灣現況其實不然，食藥署並沒有剝奪你知的權利！」何美鄉解釋，在台灣超市買的東西都有明顯標示原產地，甚至去傳統市場，攤商們也可以說明這蘿蔔是來自中國還是南投，所以民眾依法都有足夠的資訊，來執行選不選擇澳洲豬的權利。看起來一切都是可以解決的。

不過，某些縣市首長已經宣布要加強豬肉檢驗，為他們的市民把關，但何美鄉認為，此舉只會挑起更多社會的動盪與不安，就像上次那塊台糖豬肉一樣（指台糖豬肉檢出瘦肉精西布特羅案），付出了諸多社會成本。她強調藥物的安全用量，不管是在人或動物，都是一個科學問題，會有共同語言標準，但顯然萊克多巴胺在台灣已離開科學考量，進入人類觀感範疇。

立法院社福及衛環委員會今邀請衛福部長邱泰源進行長照、澳洲來豬等相關議題進行專題報告，邱泰源強調，豬肉進口都是按照規定進行，先守邊境，該抽驗就依規定抽驗，過程有人工智慧機制，是非常精準的抽驗，若含萊克多巴胺劑量合乎規定就放行，並尊重商業處理。至於外界質疑產地標示是否受到美方壓力？食藥署長姜至剛則直言「有點太有想像力」，因為國內外生產豬肉都要標示產地。

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