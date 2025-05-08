保障收費員權益 南市交通局與工會簽訂團體協約

南市交通局長王銘德（右2）與工會理事長方柔斐（右3）今日完成簽訂團體協約，南市勞工局長王鑫基（右1）與南市產業總工會副理事長林昌隆（左1）共同見證。（圖由南市交通局提供）

2025/05/08 14:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市府交通局與工會今（8）日簽訂團體協約，由交通局局長王銘德與工會理事長方柔斐代表雙方簽訂，開啟新頁成為台南市政府第1個與工會簽訂團體協約的局處機關，未來雙方信守協約規範，創造勞雇雙贏。

交通局工會理事長也是停車收費員的方柔斐表示，工會會員以收費員為主，目前有68人，平均年齡57歲，大家最關心的就是勞動條件可以得到充分保障，也希望可以做到退休，所以才會提出跟交通局簽訂團體協約有所保障。

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王銘德表示，這次團體協約有效期間為3年，除依法保障收費員工時條件，並協議視收費員需要給予彈性上下班，在應到勤時間前後半小時彈性調整工作開始及結束的時間。另為激勵收費員士氣、提升停車收費績效，對於薪資條件，另加給油料補助費、工作獎勵金及全勤獎金等，也納入團體協約中。

針對工會關心的收費員工作權保障，王銘德強調，不會因開單委外的推動而資遣員工，這點也在團體協約中明確載明，保障收費員工作權直至依法辦理退休。若涉及增修工會會員權益相關規定時，將會先與工會協商達成共識，充分保障員工權益，以發展穩定和諧的勞資關係。

王銘德表示，交通局相當重視工會的聲音，市長黃偉哲也非常支持和工會簽訂團體協約。工會自2014年成立迄今已10年，為加強雙方合作，保障雙方權益，增進員工福利，提高工作效率，經與工會歷經前期討論與溝通後，於去（2024）年11月就協約各條文達成共識，並於今年4月經市府核可，今天率市府其他局處機關之先簽訂團體協約。

交通局停車營運科科長陳英傑表示，為體恤同仁在外奔波工作的辛勞，交通局每年會採購制服、工作鞋、雨衣等應勤裝備，此次團體協約亦優於職業安全衛生法規定，不分年齡，提供所有會員每2年補助健康檢查費用1次，以保障同仁身心健全。

勞工局局長王鑫基與台南市產業總工會副理事長林昌隆，今天亦出席見證簽約儀式，見證南市府公部門勞雇關係開啟新頁。

南市府交通局與工會簽訂團體協約，保障收費員勞動權益。（記者洪瑞琴攝）

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