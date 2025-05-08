雲林宗教盛事「六房媽過爐」10日登場 臨時紅壇啟用

六房媽土庫股過港臨時紅壇正式啟用。（記者李文德攝）

2025/05/08 12:54

〔記者李文德／雲林報導〕國家重要民俗「雲林六房媽過爐」5月10日將從斗南股烏瓦磘至土庫股過港，預計超過10萬人隨香。今（8）日過港臨時紅壇正式啟用，典禮上更公布由音樂才子鄭進一等人創作的新曲，場面熱鬧。

「六房媽過爐」由虎尾、斗六、斗南、大埤及土庫5鄉鎮市共34個輪值奉祀，每年農曆4月移駕過爐，是台灣有神無廟祭祀活動規模最大。2013年被雲林縣政府登錄為雲林縣無形文化資產、2017年由文化部登錄為國家重要民俗。

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中華民國六房媽會表示，2025至2026年由土庫股過港輪值，訂於5月10日上午6點發炮起駕，從斗南股烏瓦磘紅壇出發，往土庫鎮出發，一路上更會經過土庫大橋、經過虎尾下湳、土庫竹腳寮社區，再經過永年中學等地，過爐路徑上看38公里，當天晚間10點左右進入臨時紅壇。預計陣頭、鑾駕將上看超過10公里，隨香人數將超過10萬人。

雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、丁學忠、雲林縣副議長蔡咏鍀等人出席臨時紅壇啟用典禮。六房媽會理事長徐萬成表示，臨時紅壇啟用特別邀請北港朝天宮、馬鳴山鎮安宮與大甲鎮瀾宮，迎請北港媽祖與五年千歲開基神尊「薛千歲」及大甲媽祖，齊同進駐土庫臨時紅壇鑑壇，堪稱全台首次4大神尊同堂，締造宗教文化歷史性一刻。

啟用儀式過後，另一主軸便是，由六房媽過溪股子弟蔡吉宏，特別邀請國內音樂界知名創作才子鄭進一、鄭倫境父子共同填詞作曲，再由知名歌手沈怡君演唱，打造專屬代表性歌曲「六房天上聖母情」，今日由蔡吉宏、鄭倫境、沈怡君特別發表新歌，更獻匾給六房媽。

蔡吉宏表示，自己從小就是六房媽信徒，受過許多庇佑，因此盼望用自己小小力量回饋給六房媽。

六房媽會表示，過爐結束後將於12日在土庫股過港小爐遶境，賜福當地，歡迎過爐儀式當天，民眾前來感受雲林一年一度的宗教盛事。張麗善表示，六房媽無固定寺廟，採過爐方式輪替，凝聚五股34聚落信眾的向心力，凸顯本項重要民俗之感染力。

六房媽土庫股過港臨時紅壇正式啟用。（記者李文德攝）

六房媽過溪股子弟蔡吉宏（左），特別邀請國內音樂界知名創作才子鄭進一、鄭倫境（右）共同填詞作曲，再由知名歌手沈怡君（中）演唱，打造專屬代表性歌曲「六房天上聖母情」，今日3人獻匾給六房媽。（記者李文德攝）

六房媽過爐10日上午登場，預估將有10萬名信眾隨香。圖為去年過爐盛況。（檔案照，記者李文德攝）

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