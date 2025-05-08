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    首頁　>　生活

    母親節前夕基隆監獄懇親 收容人哭紅眼

    基隆監獄今天上午舉辦母親節懇親活動，收容人將他做的母親節卡片送給太太，開心抱著小孩合影留念。（記者林嘉東翻攝）

    基隆監獄今天上午舉辦母親節懇親活動，收容人將他做的母親節卡片送給太太，開心抱著小孩合影留念。（記者林嘉東翻攝）

    2025/05/08 12:57

    〔記者林嘉東／基隆報導〕母親節將屆，基隆監獄今天上午舉辦面對面懇親活動，108名收容人與太太、母親、小孩相互擁抱，彼此閒話家常，喜悅、滿足之情，溢於言表。

    今天上午9時許，陸續有收容人家屬到活動中心禮堂報到，等待進入禮堂探視收容人；母親節面對面懇親活動9點半開始，禮堂擠滿收容人與收容人的家人們，現場座無虛席。

    基隆監獄為了這場懇親活動，特別把收容人平日創作的盆景、畫作與母親節卡片比賽的作品，布置在禮堂成果展示區內，讓收容人的家人們可以近距離欣賞收容人的創作；其中獲得佳作的收容人的「阿偉」，看到2名位久未見面的兒女，當場落淚。

    阿偉說，他在監所服刑，無法陪在家人身旁，透過基隆監獄辦的母親節面對面懇親活動，讓他深感家人在他犯罪後仍對他不離不棄，感受到家人的溫暖；他出獄後一定會奮發向上，不辜負家人的期待。

    懇親會中，基隆監獄典獄長黃正勇把基督教更生團契基隆區會致贈的康乃馨，逐一交到每一位媽媽手上，提前祝福她們母親節快樂，並勉勵收容人要守護家人支持的這股珍貴力量，建立愛與信任，不再辜負家人的期望。

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