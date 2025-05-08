澄清湖高爾夫球場爭議未止 高市府:擅自無照營運已涉竊佔

澄清湖高爾夫球場爭議再起。（高市府提供）

2025/05/08 14:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對澄清湖高爾夫球場衍生爭議，自救會控訴高市府逾越行政界線!高市工務局嚴正重申，相關指控純屬歪曲事實、誤導輿論，背後實為掩護其意圖非法霸占市有土地、謀取商業利益，提醒擅自無照營運球場已涉竊佔罪責，市府絕不允許。

市府表示，該高爾夫球場長期未落實水保，在113年數起颱風豪雨，週邊確實出現坡面逕流集中、排水壓力飽和等危急情況；業者在山坡地經營球場，未依法設置水保設施，市府多次要求改善水保，業者皆不理會，造成坡地開發未設保全設施出現高風險狀態。

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今汛期已屆，市府基於公共安全，在緊鄰10號球道的10號水池及練習場等，施作容量達3.7萬噸兩座滯洪池；對於自救會棄市民公共安全不顧，市府嚴厲譴責除依水保法開罰，並蒐證移送法辦，強調基於公共安全，市府進場施工係合法行使主管機關職責。

市府工務局表示，財團法人高雄高爾夫俱樂部原向市府租用約60公頃市有土地，83年取得政府核發的高爾夫球場開放許可證後，將球場營運業務委託人民團體「高雄高爾夫俱樂部」執行，雙方具委任關係，依民法規定受任人應遵從委任人的指示辦理相關事務，不得自行其是。

至於球場會員證及桿娣工作權部分，勞工局前已召開員工權益說明會並監督業者履行雇主責任，維護受僱員工舊制退休金、資遣費、工資（含應休未休）、加班費等相關權益，並主動了解受僱員工及桿弟後續就業或職訓意願，列冊管控。

市府對有就業意願勞工，已協力媒合就業，對有職訓意願之勞工，則推薦適當班期供選擇參訓；會員證部分，市府也督促人民團體負起消費者保護責任，向消保中心協處。

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