嘉義輕軌經費口誤 黃敏惠喊話卓榮泰出來說明

嘉義市長黃敏惠（左）今天答詢議員鄭光宏（右）質詢嘉義輕軌經費卓揆口誤時，一度哽咽。（記者丁偉杰攝）

2025/05/08 13:45

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉市爭取「嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫」（簡稱嘉義輕軌藍線）應由中央主政興建及全額負擔，市長黃敏惠昨（7）日宣布，行政院長卓榮泰明確表示中央願意全額負擔372億元工程款，但隨後遭交通部長陳世凱否認，稱是卓揆口誤。黃敏惠今天喊話說，「我不相信卓院長口誤，到底是怎麼一回事？請卓院長出來說明」。

黃敏惠今天到市議會出席定期會總質詢前受訪表示，感謝卓揆願意回應嘉市區域發展的嘉義輕軌藍線建設，但非常可惜，陳世凱否認，稱是卓揆口誤。她不禁要問「卓院長你的態度呢？你的想法呢？」這樣口誤讓嘉義人「很感冒」。

請繼續往下閱讀...

議員鄭光宏、傅大偉、張秀華等人都針對此議題提出總質詢。傅大偉痛批卓揆對輕軌372億元工程款負擔的發言，言而無信，如同童話故事「放羊的孩子」說謊詐騙。

張秀華、鄭光宏也以「卓揆答詢出爾反爾是否構成詐騙？」詢問嘉市警局長沈炳信，鄭光宏認為此事件類型屬於「中獎通知詐騙」。沈炳信說，若有民眾報案，警方就會受理。

黃敏惠答詢時一度哽咽說，陳世凱昨出席高雄機場立體停車場動土儀式時，坦言「對於高雄，我們要特別偏心」，偏心高雄就算了，還在公開場合說出來，真的讓嘉義人傷心，對嘉義人來說就是「真心換絕情」，但我們永不放棄，會繼續爭取嘉義輕軌藍線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法