為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    今明好天氣！週末鋒面來襲變天 全台有雨

    一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    2025/05/08 12:35

    〔記者林志怡／台北報導〕鋒面突襲帶來降雨後，今日各地天氣回穩，中央氣象署指出，隨著西南風增強，明天天氣將更加暖熱，但下波鋒面週六、週日起影響台灣，再度帶來不穩定的天氣，各地需注意陣雨、雷雨，並有短延時強降雨出現，雨勢下週一後才會明顯趨緩。

    中央氣象署預報員朱美霖指出，今日台灣周邊吹偏東風，各地清晨雲量偏多，白天起逐漸減少、可見陽光，氣溫也慢慢回升，但中午過後各地山區、宜蘭花蓮有午後雷陣雨發展

    此外，朱美霖說，今晚起華南將有一波鋒面建立，台灣周邊轉吹偏南風，明天風向會進一步轉為西南風，各地白天感受悶熱且偶有陣雨，入夜後則因鋒面接近，將由北往南轉雨，並逐漸有短延時強降雨發生。

    這波鋒面預計在週六持續接近、週日通過台灣，期間天氣不穩定，全台有陣雨及雷雨發生，西半部、東北部將有一波一波顯著的雨勢出現，且若有對流發展，將出現短延時強降雨、強陣風或雷擊等劇烈天氣現象，週日雨勢則從西北往東南趨緩，但降雨仍較明顯。

    朱美霖表示，下週一雖鋒面遠離，但尾端的水氣還是會造成南台灣有雨，其他各地降雨則明顯趨緩，下週二、週三台灣周邊吹東風至東南風，各地天氣回穩，僅迎風面的東南部、恆春半島等有零星降雨，其他各地多雲到晴，山區有午後雷陣雨。

    氣溫方面，今日白天回暖，明天風向轉為西南風，各地氣溫可達30度以上，西半部可達33至35度，東半部地區可能有焚風出現，南台灣近山區、東南部高溫可達36度或以上。

    但隨著週末鋒面接近、水氣偏多與降雨情況，白天高溫、清晨氣溫都有降低，北台灣白天氣溫不超過25度，中南部與其他地區清晨氣溫則落在20度上下，感受偏涼，下週一至下週三氣溫又將逐漸恢復悶熱的天氣。

    一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

    降雨觀測與預報。（圖為中央氣象署提供）

    降雨觀測與預報。（圖為中央氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播