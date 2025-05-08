今明好天氣！週末鋒面來襲變天 全台有雨

一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025/05/08 12:35

〔記者林志怡／台北報導〕鋒面突襲帶來降雨後，今日各地天氣回穩，中央氣象署指出，隨著西南風增強，明天天氣將更加暖熱，但下波鋒面週六、週日起影響台灣，再度帶來不穩定的天氣，各地需注意陣雨、雷雨，並有短延時強降雨出現，雨勢下週一後才會明顯趨緩。

中央氣象署預報員朱美霖指出，今日台灣周邊吹偏東風，各地清晨雲量偏多，白天起逐漸減少、可見陽光，氣溫也慢慢回升，但中午過後各地山區、宜蘭花蓮有午後雷陣雨發展

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此外，朱美霖說，今晚起華南將有一波鋒面建立，台灣周邊轉吹偏南風，明天風向會進一步轉為西南風，各地白天感受悶熱且偶有陣雨，入夜後則因鋒面接近，將由北往南轉雨，並逐漸有短延時強降雨發生。

這波鋒面預計在週六持續接近、週日通過台灣，期間天氣不穩定，全台有陣雨及雷雨發生，西半部、東北部將有一波一波顯著的雨勢出現，且若有對流發展，將出現短延時強降雨、強陣風或雷擊等劇烈天氣現象，週日雨勢則從西北往東南趨緩，但降雨仍較明顯。

朱美霖表示，下週一雖鋒面遠離，但尾端的水氣還是會造成南台灣有雨，其他各地降雨則明顯趨緩，下週二、週三台灣周邊吹東風至東南風，各地天氣回穩，僅迎風面的東南部、恆春半島等有零星降雨，其他各地多雲到晴，山區有午後雷陣雨。

氣溫方面，今日白天回暖，明天風向轉為西南風，各地氣溫可達30度以上，西半部可達33至35度，東半部地區可能有焚風出現，南台灣近山區、東南部高溫可達36度或以上。

但隨著週末鋒面接近、水氣偏多與降雨情況，白天高溫、清晨氣溫都有降低，北台灣白天氣溫不超過25度，中南部與其他地區清晨氣溫則落在20度上下，感受偏涼，下週一至下週三氣溫又將逐漸恢復悶熱的天氣。

一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

降雨觀測與預報。（圖為中央氣象署提供）

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