環境教育動起來 新竹市打造學校綠校園

教育部頒獎表揚環境教育輔導小組資深召集人，感謝他們長年對環境教育的貢獻。（教育部提供）

2025/05/08 12:15

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部推動全國環境教育，今（8）日在新竹舉辦成果觀摩會，新竹市政府推動智慧綠能與光電科技發展，發展在地化的科技與環境教育課程，結合污染防治與新興科技應用，探索改善環境的創新方案，打造新竹市學校朝「綠校園」邁進。

金門縣政府則安排國小學生參與金門國家公園的環境課程，到高中生透過繪本伴讀傳遞永續理念，透過寓教於樂的學習活動培養年輕世代的環境守護者。

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教育部資科司長吳穎沺說明，為推動環境教育的永續發展與全國經驗交流，由教育部指導、新竹市政府承辦的「114年全國環境教育成果觀摩會暨環境教育輔導小組資深召集人頒獎典禮」，今（8）日在新竹市舉行，來自全國各縣市的環教夥伴與專家進行交流。

新竹市教育處長林立生說明，觀摩會以「新竹e智慧、校園 E治理」為主軸，展現各縣市推動環境教育的創意行動與地方特色，並透過科技融入教學與社區參與，勾勒出環教與數位時代相輔相成的新面貌。

此外，教育部頒獎表揚6名環境教育輔導小組資深召集人，包括新竹市竹蓮國小校長劉向欣、屏東市勝利國小校長李國政、新北市成功國小校長蔡建文、台北市松山工農校長何杉友、台北市前日新國小校長（台北市客委會主委吳文德）、台南市虎山實驗小學校長林勇成。

新竹市竹蓮國小校長劉向欣說明，該校設置環境教育委員會，舉辦「愛樹月」、「能源教育週」、「校園植物攝影比賽」等活動，並導入碳盤查系統，設立能源教育中心，透過太陽能系統與能源監控設備，讓學生實作學習再生能源的運作與效益，而一年級學生在教師與志工陪同下，向竹蓮市場攤商與民眾分享垃圾分類及減塑生活，以童言童語傳遞「自備環保袋、不使用一次性餐具」理念，獲在地居民回響。

台南市虎山實小校長林勇成，於2000年負責成立台南市環境教育種子教師團隊，2005年成立並擔任台南市環境教育輔導團執秘，2015年起舉辦守護環境大會師活動等，每年影響逾2000名師生等，投入環教迄今的貢獻獲肯定。

新竹市竹蓮國小學生在教師與志工陪同下，向竹蓮市場攤商分享垃圾分類及減塑生活。（新竹市教育處提供）

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