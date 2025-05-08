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    搶搭世壯運熱潮！新北特色運動中心展覽有看頭

    新北市政府舉辦「新北市特色國民運動中心建設成果展」，介紹全市18座運動中心的特色與建築理念。（記者賴筱桐攝）

    新北市政府舉辦「新北市特色國民運動中心建設成果展」，介紹全市18座運動中心的特色與建築理念。（記者賴筱桐攝）

    2025/05/08 12:17

    〔記者賴筱桐／新北報導〕2025雙北世界壯年運動會將於5月17日登場，新北市政府舉辦「新北市特色國民運動中心建設成果展」，介紹全市18座運動中心的特色與建築理念，今天舉行開幕儀式，規劃2大展區，並展示建築模型，即日起至5月21日在市府1樓大廳免費開放參觀。

    新北市長侯友宜致詞表示，新北市從2011年改制升格起，如火如荼籌辦運動中心，猶記得他擔任副市長期間，帶領當時的體育處及新建工程處同仁四處奔波找尋土地、辦理會勘，逐一確認運動中心的場址，迄今已完成16座運動中心與2座水上運動中心，數量居全國之冠，每座運動中心都有特色，形成當地的指標建築。

    工務局長馮兆麟指出，每座運動中心依在地特色規劃，結合多功能設施及現代化空間設計，滿足不同年齡與族群的需求，實現全民共融的運動環境。工務局、新工處、體育局及新北市建築師公會攜手合作，透過統包模式，強化工程進度與品質控管。

    馮兆麟說，本次成果展由市府體育局、工務局及新北市建築師公會等單位共同主辦，展出內容涵蓋運動中心融入在地元素的建築理念、空間配置、功能特色等，規劃2大展區，分別透過平面設計圖示搭配大事記，回顧興建歷史與發展，並展示8座運動中心的建物模型，帶領民眾從不同視野了解建物特色。

    新北市長侯友宜（左三）出席「新北市特色國民運動中心建設成果展」開幕儀式，與貴賓合影。（記者賴筱桐攝）

    新北市長侯友宜（左三）出席「新北市特色國民運動中心建設成果展」開幕儀式，與貴賓合影。（記者賴筱桐攝）

    新北市每座運動中心都有特色，圖為淡水國民運動中心。（記者賴筱桐翻攝）

    新北市每座運動中心都有特色，圖為淡水國民運動中心。（記者賴筱桐翻攝）

    現場展示建築模型，圖為施工中的板橋光復國民運動中心。（記者賴筱桐攝）

    現場展示建築模型，圖為施工中的板橋光復國民運動中心。（記者賴筱桐攝）

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