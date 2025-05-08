南市公布6件市售飲冰品抽驗不合格 花園、大東夜市及知名飯店上榜

南市衛生局針對轄內攤商、流動攤販及餐飲業者販售的飲料、冰品及配料進行抽驗。（圖由南市衛生局提供）

2025/05/08 12:59

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市衛生局今天公布今年第一波市售飲冰品抽驗結果，檢驗結果有5件飲料及1件果蔬汁不符衛生標準，品項包括紅茶、綠茶、古早味紅茶、悠悠蜜紅、西瓜汁等，檢出腸桿菌科或大腸桿菌超標，廠商來源則包括台南知名的花園夜市、大東夜市及台南大飯店等業者，衛生局提醒民眾在購買後2小時內食用完畢，避免因細菌滋生導致腸胃不適。

南市衛生局表示，為維護市民夏季食用飲冰品的衛生安全，該局於2月至4月間，針對轄內攤商、流動攤販及餐飲業者販售的飲料、冰品及配料進行抽驗，共計抽驗70件產品，檢驗其食品中微生物是否符合衛生標準。檢驗結果有5件飲料及1件果蔬汁，檢出腸桿菌科或大腸桿菌超標，顯示產品衛生條件不良。衛生局已依通知業者限期改善，並輔導業者落實製程及製作販售場所等應符合食品良好衛生規範準則。

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根據衛生局公布的不合格廠商、品項名單，包括小得飲滿國際有限公司的悠悠蜜紅（已複抽合格），新營市場外施姓攤販的紅茶（複檢中），以及台南大飯店股份有限公司的綠茶、大東夜市─阿彬哥涼水站的古早味紅茶、花園夜市─日出極光-北側的的古早味紅茶、花園夜市─現打果汁的西瓜汁（均限期改正中）。

衛生局表示，微生物如超過衛生標準，即表示業者有製作過程有不潔、溫度保存不當、食材、器具、包裝等遭受污染，或者工作人員的衛生狀況不當等因素有關。依食品安全衛生管理法規定，業者須限期改正，屆期未改正，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

南市衛生局公布今年第一波市售飲冰品抽驗結果不合格清冊。（圖由南市衛生局提供）

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