單車久佔停車格不移 北市府出招減半處理流程

台北市富台里里長羅至佑觀察發現，單車格位內約有3分之1車輛久置不移，造成車位不足，一些通勤族車輛只好違停在外。（富台里里長羅至佑提供）

2025/05/08 13:21

〔記者何玉華／台北報導〕台北市區越來越多人以單車代步，YouBike還有停車位，個人單車便常因單車格位不足而違停，忠孝東路5段周邊的富台里里長羅至佑觀察發現，里內單車格位內約3分之1被單車久佔未移動，迫使每天通勤的單車違停；台北市長蔣萬安表示，市府已研議修正自治條例，將目前要45天才能移置的作法縮短為22天，加速處理時效。

台北市政府今天在信義區舉辦市長與里長有約座談，羅至佑表示，上任第一年發現許多單車違規停放在自行車格外的紅線，影響人行及停車場出入動線，妨礙市容也造成不便，原以為是停車格位數不夠，便請環保局加強廢棄物的貼單及拖吊保管。但他在早、中、晚不同時段觀察，發現車格內約有3分之1的單車久置沒有移動，這些久停沒有流動的單車，才是造成其他通勤單車違停紅線的主因。

請繼續往下閱讀...

羅至佑說，派出所雖然已經針對違停單車貼紅單，但是每天通勤的車主，白天貼了，晚上就騎走； 雖然不能拿沒有車位當成違規的理由，但這些車主又是每天實際通勤的人，卻因久停不動的單車而要受到處罰，也相當不公平，希望在情理法間提出平衡，因此他自製海報警示，也希望市府能拿出辦法。

蔣萬安表示，停車管理處已經在進行「臺北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」修法，目前在法務局研議中，經市議會通過後會送議會審議；修法後可將目前的處理時程縮短一半，加速處理時效。

停車管理工程處補充說明，過去只能處理有收費的車輛，沒有收費的不能處理，因此無法處理單車格位內久停的單車，這次將納管；此外，現行法規要停放30天才能貼公告，貼公告後15天才能移置，處理時程至少45天，修法後，15天就可以公告，公告7天就可以移置，處理時程縮短為22天。而紅黃線違規現有拖吊機制，後續會跟交通大隊透過專案拖吊方式處理。

台北市富台里里長羅至佑觀察發現，單車格位內約有3分之1車輛久置不移，造成車位不足，一些通勤族車輛只好違停在外，他自製通知。（富台里里長羅至佑提供）

台北市富台里里長羅至佑觀察發現，單車格位內約有3分之1車輛久置不移，造成車位不足，一些通勤族車輛只好違停在外，他自製勸導單。（富台里里長羅至佑提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法