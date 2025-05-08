致力台法學術文化交流 台大校長陳文章獲頒「法國榮譽軍團騎士勳章」

法國高等教育與研究部前部長，前任巴黎薩克雷大學校長Sylvie Retailleau（左）頒授台大校長陳文章（右）法國榮譽軍團勳章。（台大提供）

2025/05/08 12:51

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣大學校長陳文章近日獲法國政府頒授象徵最高榮譽的「法國榮譽軍團騎士勳章」（Chevalier de la Légion d'Honneur），以表彰他20多年來對於深化台法2國在科學研究、人才培育及文化交流等領域的卓越貢獻。陳文章表示，將持續深化雙方交流，促進台法甚至全球學術社群進步。

授勳儀式於本月6日舉行，由法國高等教育與研究部前部長，前任巴黎薩克雷大學校長Sylvie Retailleau頒授勳章並致詞，法方藉此至高榮譽，感謝陳文章對台法交流的積極貢獻。典禮包含法國在台協會主任龍燁 （Franck Paris）、外交部次長吳志中、台大多位一級主管、合作夥伴及親友等在場觀禮。

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陳文章表示，他在2004年首次訪法參加國際高分子大會，即深受法國的學術成就與文化魅力吸引，此後一直致力推動台法的交流合作。他也感謝家人、同仁及學生的支持，並表示這份榮譽不僅屬於個人，更是台法2國長期合作與友誼的象徵。並期許未來持續深化彼此交流，以促進台法乃至全球學術社群的共同進步。

陳文章一直積極推動台法雙方學術與文化交流，早自2011年於擔任台大工學院院長任內及2023年起擔任校長時，即積極推動台法間多面向的合作，包括國家科研中心 （CNRS）、法國國家健康與醫學研究院 （Inserm）、科諾伯勒阿爾卑斯大學 （UGA） 等知名法國研究機構與台大簽署合作備忘錄，推動聯合研究計畫、學生交流、雙聯學位與實習計畫，成果豐碩。

其中與UGA合作成立的跨國三方聯合研究中心，更整合日本筑波大學，協助推動多達25項跨國研究計畫，展現強大的國際科研合作實力。隨著行政職務的歷練，他亦持續拓展台大與多所法國頂尖機構如巴黎薩克雷大學、格勒諾布爾大學、波爾多大學等，在雙聯學位、學生交換、產學合作、國際研究計畫等面向的深入合作，更獲UGA頒授榮譽博士學位。

此外，陳文章亦曾多次與法國科學家合作，進行環保生物材料研究，以寡醣聚合物薄膜應用於柔性電子元件，並因此共同榮獲2018年法台科學獎，發表於國際知名材料科學期刊，如Advanced Materials 與Advanced Functional Materials等，更獲得多項國際專利。獲頒法國榮譽軍團騎士勳章的榮譽不僅是對個人成就的肯定，也是台灣學術界在國際舞台上的光榮標誌。

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