「猿來就是你」 桃捷送200張樂天桃猿主場門票

園大眾捷運股份有限公司舉辦「猿來就是你，桃捷帶你看棒球」活動，要送民眾樂天桃猿主場賽事門票。（圖由桃捷公司提供）

2025/05/08 13:32

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中華職棒球季熱鬧開打，桃園大眾捷運股份有限公司5月9日到18日舉辦「猿來就是你，桃捷帶你看棒球」活動，民眾只要在桃捷公司官網活動專區登錄，就有機會抽中樂天桃猿主場球賽門票。

活動贈送的樂天桃猿主場門票，包括5月28日對戰味全龍、6月3日對戰中信兄弟、6月10日對戰味全龍、6月19日與20日對戰統一獅等5場比賽，每場次限量20組，每組包括2張門票。

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桃捷公司表示，民眾只要持有桃捷公司的自有票種包含定期票、回數票、一日票，以及一般電子票證包括悠遊卡、一卡通、icash等，在活動期間內上桃捷公司官網活動專區，登錄外觀卡號與相關資料，就有機會獲得球賽門票，但每張票卡的卡號限登錄1次，且登錄時不提供場次選擇，將依場次先後順序進行抽獎，其中第1到20名中獎民眾可觀賞5月28日對戰味全龍門票，依此類推。

中獎名單預計5月21日在桃捷官網公布，民眾可於賽事前3日內到登錄領取的車站出示登錄票卡，經由該站務人員核對卡號正確，就能領取門票。

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