為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「猿來就是你」 桃捷送200張樂天桃猿主場門票

    園大眾捷運股份有限公司舉辦「猿來就是你，桃捷帶你看棒球」活動，要送民眾樂天桃猿主場賽事門票。（圖由桃捷公司提供）

    園大眾捷運股份有限公司舉辦「猿來就是你，桃捷帶你看棒球」活動，要送民眾樂天桃猿主場賽事門票。（圖由桃捷公司提供）

    2025/05/08 13:32

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕中華職棒球季熱鬧開打，桃園大眾捷運股份有限公司5月9日到18日舉辦「猿來就是你，桃捷帶你看棒球」活動，民眾只要在桃捷公司官網活動專區登錄，就有機會抽中樂天桃猿主場球賽門票。

    活動贈送的樂天桃猿主場門票，包括5月28日對戰味全龍、6月3日對戰中信兄弟、6月10日對戰味全龍、6月19日與20日對戰統一獅等5場比賽，每場次限量20組，每組包括2張門票。

    桃捷公司表示，民眾只要持有桃捷公司的自有票種包含定期票、回數票、一日票，以及一般電子票證包括悠遊卡、一卡通、icash等，在活動期間內上桃捷公司官網活動專區，登錄外觀卡號與相關資料，就有機會獲得球賽門票，但每張票卡的卡號限登錄1次，且登錄時不提供場次選擇，將依場次先後順序進行抽獎，其中第1到20名中獎民眾可觀賞5月28日對戰味全龍門票，依此類推。

    中獎名單預計5月21日在桃捷官網公布，民眾可於賽事前3日內到登錄領取的車站出示登錄票卡，經由該站務人員核對卡號正確，就能領取門票。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播