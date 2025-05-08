日本鹿兒島東串良町長宮原順率團參訪屏東 讚揚台灣農業發展

日本鹿兒島東串良町町長宮原順率團到屏東縣九如鄉農會參訪。（記者葉永騫攝）

2025/05/08 13:36

〔記者葉永騫／屏東報導〕日本鹿兒島東串良町町長宮原順、議長田之畑稔率團到屏東縣進行參訪，今天由九如鄉長藍聰信等人陪同參觀九如鄉農會超市、傳統市場等地，町長宮原順表示，台灣農業發展的很多，水果香甜、種類相當多，稻田更可以三穫，現在日本缺米，可以與台灣合作，將稻米銷往日本。

日本鹿山島和屏東縣互動密切，雙方簽署MOU加強合作，鹿兒島東串良町町長宮原順今天率團到九如鄉參訪，由九如鄉長藍聰信、九如鄉農會龔泰文等人陪同參觀，龔泰文指出，九如鄉農會的辦公室有百年的歷史，是日治時間興建的，台日之間農業組織關係密切，屏東與日本鹿兒島都是在最南端，也是農牧業為主，可以相互學習合作。

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宮原順表示，他們很重視學生的教育，希望建立孩子們的國際觀，台灣與日本很近，可以加強交流，而台灣的農業發展令人驚艷，看到那麼多的水果、而且非常甜又好吃，而參訪的沿途更看到整片的稻田，現在日本缺米，台灣稻米可以三穫，可以考量將稻米銷往日本，而日本也要檢討增加稻米的種植。

藍聰信指出，東串良町與九如鄉多年來交流很密切，相互的學習和合作，九如鄉生產的檸檬也正推銷到日本，來台灣參訪由他全程陪同，要讓日本友人感受到台灣的熱情，雙方也會簽署MOU加強互動及合作。

日本鹿兒島東串良町町長宮原順到屏東參訪，九如鄉長藍聰信陪同參觀台灣的農產。（記者葉永騫攝）

日本鹿兒島東串良町町長宮原順率團參觀傳統市場。（記者葉永騫攝）

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