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    今年少了無人機加持 澎湖國際海上花火節何去何從

    澎湖國際海上花火節宣布無人機停飛後，只剩下花火撐場。（曾惠玟提供）

    澎湖國際海上花火節宣布無人機停飛後，只剩下花火撐場。（曾惠玟提供）

    2025/05/08 13:10

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖國際海上花火節「狀況連連」，先是表演嘉賓名單公布，毫無吸引力，轉而寄望史努比無人機秀吸睛演出，卻在開幕式「落漆」，旋即在第二場花火施放前夕，突然宣布今年全部停飛，引發各界炸鍋，引來不少負評，更有遊客直指澎湖縣政府是「詐騙集團」，未來何去何從？

    針對後續場次內容，澎湖縣政府將進一步強化煙火施放規劃，除國際煙火施放場因國際團隊已設計煙火及音樂完成，煙火施放維持10分鐘，但會加強煙火彈藥量，其他場次原訂每場次10分鐘的煙火施放時長，將延長為12分鐘，並同步增加施放彈藥量與密度，以提升精采度及整體視覺效果，讓遊客獲得更加震撼與豐富的觀賞體驗。同時，也與合作品牌方討論如何更強化合作內涵，營造更多主題氛圍。

    未來花火節演出仍將維持煙火與系列活動的多元規劃，包括與合作品牌互動展示、裝置藝術、限定商品、在地文創市集、集章打卡活動等，讓民眾持續享有高品質、具創意的觀光體驗。

    除了官方補救措施外，民間也展開自救，澎湖女孩林孟葦創造出獨一無二「米亞彌」花火節霜淇淋，在花火市集迎賓，推出3款澎湖花火節限定口味，包括藍天白雲 Blue Sky Bliss、草莓戀曲 Strawberry Serenade、百花綻放 Bloom Symphony，雖然看不到史努比無人機秀，但嚐看看花火冰淇淋，甜在心頭。

    看不到無人機秀，來品嚐花火霜淇淋撫慰失望的心靈。（記者劉禹慶攝）

    看不到無人機秀，來品嚐花火霜淇淋撫慰失望的心靈。（記者劉禹慶攝）

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