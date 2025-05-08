宜蘭暑期童玩、藝穗2大盛事 招募短期人員即起報名

宜蘭今年國際童玩藝術節「童心無限 童玩30」將於7月5日至8月17日登場，主辦單位預計招募263名工讀生及25名隨隊人員。圖為去年童玩節照片。（資料照）

2025/05/08 12:33

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭今年暑期國際童玩藝術節及羅東藝穗節2大盛事，相關活動資訊陸續曝光，為因應龐大遊客潮及節目內容，主辦單位公開招募短期工作人員，童玩節預計招募263名工讀生及25名隨隊人員，藝穗節則要50人，即日起受理線上報名。

2025宜蘭國際童玩藝術節「童心無限 童玩30」，7月5日至8月17日將在冬山河親水公園舉行，每天開園時間上午9點至晚上9點，今年還推出「星光票」，票價只要100元，每天下午6點至7點現場售票。

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宜蘭縣府表示，民眾可避開夏日白天酷熱，夜間在園區欣賞世界各國民俗團隊表演、全區遊藝踩街以及夢幻水舞燈光秀等，因應龐大人潮，今年預計招募263名短期工作人員及25名隨隊人員，即日起至5月25日止受理報名。

縣府指出，短期人員共分水域遊戲、空域遊戲、行政、票務、演出、停車、環境、船務、親子館、媒宣及宿舍等11組別；另招募25名具備外語能力的專業隨隊人員，擔任外國表演團隊的隨行翻譯。報名採網路方式，外語隨隊須再寄送紙本資料，面試訂於6月8日，詳情可至縣府文化局官網查詢。

羅東藝穗節則於7月12至8月3日登場，羅東鎮公所將招募50名工讀生，分為媒宣、活動、市集與機動共4組，即日起開放網路報名，預計5月24日面試，簡章可至羅東觀光旅遊網下載。

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