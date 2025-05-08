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    白沙屯媽「飄忽神蹤」彰化鄉鎮長跪到腿軟 社頭鄉長：媽祖魅力無法擋

    蕭浚二（左）、顏宏霖（中）、陳世凱（右）跪求媽祖降臨賜福。（翻攝自白沙屯媽祖網路電視）

    蕭浚二（左）、顏宏霖（中）、陳世凱（右）跪求媽祖降臨賜福。（翻攝自白沙屯媽祖網路電視）

    2025/05/08 12:57

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕白沙屯媽祖遶境回鑾，數萬香燈腳隨香，令沿路信徒瘋狂追逐，由於媽祖行蹤飄忽，彰化縣各鄉鎮長使出渾身解數，跪求媽祖降臨。媽祖「路考」眾生，幾家歡樂，幾家愁。社頭鄉長蕭浚二表示，媽祖魅力無法擋，雖事與願違，但媽祖的賜福年年有，大家都有機會。

    今年白沙屯媽祖破天荒從南投名間入境彰化，顛覆傳統的路線，搞得沿途鄉鎮長幾乎「跪到崩潰」，最賣力的莫過於社頭鄉長蕭浚二，他跟代表會主席陳慶福和縣議員蕭妤亘早在6日晚間就聯袂到名間受天宮跪求媽祖再次蒞臨社頭。

    7日上午鑾轎來到田中鎮，究竟要往社頭（員集路）還是往北斗（斗中路）而去，媽祖遲疑了近10分鐘，最後往北斗方向而去，還停駕田中鎮公所，為此田中鎮長蕭淑芬長跪喜極而泣。

    接著鑾轎來到斗中路、東彰路口，媽祖再度面臨訣擇，究竟是要往北斗還是社頭？蕭浚二仍不放棄，此時他與北斗鎮長顏宏霖和鎮代主席陳世凱併肩雙手合什跪求，結果媽祖往北斗而去，這次換成顏宏霖喜極而泣，得知媽祖將往北斗，顏宏霖起身，化身為「交管」，一路興奮地陪「粉紅超跑」直闖北斗奠安宮。

    蕭浚二說，媽祖魅力無法擋，過去白沙屯媽祖經彰化只要走「山線」，都會駐駕協天宮，很多社頭人以為這次媽祖三度降臨，但事與願違，但沒關係，媽祖的賜福年年有，大家都有機會。

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