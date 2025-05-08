教育部才藝優秀原民學生獎學金 迄今2557人受惠

教育部補助才藝優秀原住民學生獎學金，迄今共2557人受惠。圖為國立台東高商原住民族舞蹈團屢屢獲獎。（教育部提供）

2025/05/08 12:11

〔記者林曉雲／台北報導〕為落實照顧原住民族政策，教育部補助才藝優秀原住民學生獎學金，自107年起迄今，高級中等以下原住民學生獲才藝優秀獎勵共2557人，113學年度第2學期開放申請，最高可獲1萬元獎學金。教育部表示，將持續致力推廣多元適性學習，鼓勵原住民學生發展多元才藝。

教育部國教署組長孫旻儀說明，教育部自107年度起訂定發布「補助高級中等以下學校發給優秀原住民學生獎學金要點」，獎勵原住民學生學業及才藝優秀表現，特殊才藝優秀獎學金獎項類別含「個人特殊才藝優秀獎學金」及「團體特殊才藝優秀獎學金」，申請之學生需具有語文、科學競賽、創意競賽、音樂、美術、舞蹈、體育、技藝或其他特殊才藝，並附上參加教育部各司處或國教署舉辦之全國性個人才藝競賽獲獎或團體才藝競賽獲團體獎前3名之獲獎證明。

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孫旻儀表示，113學年度第2學期原住民學生才藝優秀獎學金已開放申請，具原住民身分及特殊才藝優秀成績的學生，可於規定期限內，向就讀學校提出申請，申請案件經審查符合規定者，由國教署補助才藝優秀獎學金，教育部主管學校及各地方政府則於5月15日前向承辦學校台中市立長億高中提交申請。

孫旻儀說明，根據要點，個人特殊才藝優秀獎學金第1名1萬元，第2名8000元，第3名5000元，第4名至第6名或佳作3000元；團體特殊才藝優秀獎學金（一）競賽成隊人數2人至10人，每人5000元。（二）競賽成隊人數11人至20人，每人2500元。（三）競賽成隊人數21人至30人，每人2000元。（四）競賽成隊人數31人以上：每人1500元。

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