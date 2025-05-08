中市公廁特優級佔比9成 議員批故障比例高要求增加使用者評分

市議員楊典忠批很多公廁被評特優，卻是故障連連。（楊典忠提供）（記者蘇金鳳攝）

2025/05/08 13:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕公廁是民眾及觀光客評鑑一個城市的文明程度，市議員楊典忠今天在市議會表示，台中市公廁幾乎都貼著特優級標章，但是部分廁所的小便斗、馬桶長期故障未修，小便斗甚至4個就壞了3個，廁所四周環境髒亂等情形，還繼續貼特優，「小便斗做不好還想選總統？」，要求市府建立公廁使用者評分系統，讓所謂的「特優」名符其實。

副市長鄭照新表示，會去現場了解狀況為何此誤差；環保局長陳宏益表示，目前已計劃如同小吃店在谷哥建置公廁地圖，讓民眾評分，也會加強假日的清潔頻率及獨立公廁的清潔。

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市議員楊典忠表示，他最近跑了高美濕地公68的廁所，竟發現小便斗壞了4個，某賣場4個壞了3個，而這兩處的公廁者都是特優級，市府訂的標準在哪裡？更嘲諷「小便斗做不好還想選總統？」。

楊典忠表示，根據台中市環保局資料，目前全市列管公廁共5,810座，當中5,795座被評為特優級，佔比達99.7%。市府每年還編列268萬元委託廠商辦理「台中市潔淨市容環境管理暨公廁品質提昇督導計畫，但是公廁的品質並不如評鑑。

楊典忠並舉出除了日前到高美濕地的公廁壞了四個小便斗，還有北屯區某大賣場一間特優級公廁，３個小便斗用塑膠袋罩著，貼著維修中的紙張，中區自由停車場一樓特優級男廁大號間長期故障維修關閉不能使用，潭子運動公園公廁地上髒亂，也張貼特優級標章，故障待修的公廁也能被選為特優級，根本是掛羊頭賣狗肉。

他認為，中市環境清潔維護自治條例第11條有針對公廁環境衛生管理與評比，進行評鑑分級與績優獎勵規定，對於未達特優級「管理不好」的公廁卻未降級，不能只有紅蘿蔔而沒有棍子，要求要有降級的規定。

市議員楊典忠要求公廁的評比要加入使用者的評分。（記者蘇金鳳攝）

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