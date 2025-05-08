棘冠海星恐2年內吃光東沙外環礁珊瑚 學者籲跨部會因應

東沙突擊隊近期赴東沙外環礁移除棘冠海星，發現棘冠海星族群又大量成長。（台灣珊瑚礁學會提供）

2025/05/08 12:38

〔記者楊媛婷／台北報導〕棘冠海星是珊瑚殺手，東沙環礁國家公園中的外環礁已有19%遭棘冠海星破壞，台灣珊瑚礁學會榮譽理事長鄭明修今（8日）公布東沙環礁國家公園海域遭棘冠海星侵蝕進一步擴大，擔憂東沙環礁的石珊瑚恐2年將會被棘冠海星統統吃光，呼籲政府成立跨部會小組因應。

隨棘冠海星的天敵大法螺遭中國漁船濫捕濫撈，東沙環礁有豐富的石珊瑚，又石珊瑚是棘冠海星的最愛，棘冠海星族群持續擴大，鄭明修形容棘冠海星所到之處，珊瑚皆片甲不留，去年開始率志工成立「東沙突擊隊」，透過注射不影響海洋環境的醋酸移除，去年8月共移除1萬3976隻，也觀察到東沙外環礁已破壞達19%，今年3月底到4月底再度率志工赴東沙移除，原預估該區域約2.9萬隻，但實際移除達3萬3748隻，也觀察到棘冠海星持續往東擴散，因棘冠海星1週移動距離可到250公尺，從過去關島經驗，預估若不再積極防治，東沙外圍環礁的石珊瑚恐2年內全滅。

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鄭明修進一步指出，若外環礁的珊瑚都被棘冠海星吃光後，勢必棘冠海星可能會改到東沙環礁內的大潟湖持續覓食，大潟湖目前的珊瑚覆蓋率已達70%，若被入侵，後果恐不堪設想，另外也觀察到基隆潮境、綠島、墾丁等周遭海域也出現零星約2-3隻棘冠海星。

鄭明修指出東沙環礁因為到達不易，登島必須先行向國防部提早於45天前申請，但現在東沙外環礁的棘冠海星大爆發，加上東沙海域具有豐富的海洋生態，珊瑚更是海洋中的熱帶雨林，有重要的海洋保育與觀光經濟價值，他評估東沙環礁海域每年的經濟價值高達台幣335億元，呼籲政府應盡速跨部會成立因應小組，也希望政府可透過專案方式讓志工登島申請時間縮短，尤其5月、6月更是棘冠海星的繁殖期，希望政府趕快動起來，加速清除速度。

東沙外環礁的棘冠海星持續成長擴散，所到之處珊瑚幾乎都被吃光，尤其是棘冠海星愛吃的石珊瑚，更是片甲不留。（台灣珊瑚礁學會提供）

台灣珊瑚礁學會榮譽理事長鄭明修。（記者楊媛婷攝）

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