為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    走路去愛河灣更順暢 高雄永平路、苓中路人行道改善完成

    高市永平路、苓中路人行道改善完成。（工務局提供）

    高市永平路、苓中路人行道改善完成。（工務局提供）

    2025/05/08 12:50

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市苓雅區永平路、苓中路鄰近愛河灣，但人行道年久失修，工務局啟動人行道整新工程、同步整修排水，已改善完成，提供觀光客及當地居民更為友善安全的步行環境。

    工務局道路養護工程處說明，永平路及苓中路位處苓雅寮舊部落範圍，周遭多屬住宅及商業區，也是地區信仰重鎮、香火鼎盛的苓雅寮萬應公（聖公媽）廟所在地，除作為地方往來聯絡道路，近年在高雄港碼頭觀光勃興、高雄港旅運中心啟用及其西側距離不到100公尺的輕軌路線開通後，人潮持續增加。

    工務局指出，該處路段人行道鋪面已年久老舊，且長期車輛違停，成為行人安全隱憂，遂起動將人行道換新為更平整耐久的優質混凝土鋪面計畫，改善無障礙坡道設計並設置導盲磚，增進通行順暢舒適度。

    道工處補充，於人行道改善時一併整修排水溝，能有效減少積水情形，萬應公廟及在地住戶皆對於改善成果表示肯定與滿意，保障民眾通行權益的同時，美觀新穎的人行道也重新妝點舊部落市容景觀。

    高市府則提醒民眾避免占用人行道，共同維護公共空間，攜手營造宜居城市。

    高市永平路、苓中路人行道改善完成。（工務局提供）

    高市永平路、苓中路人行道改善完成。（工務局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播