走路去愛河灣更順暢 高雄永平路、苓中路人行道改善完成

高市永平路、苓中路人行道改善完成。（工務局提供）

2025/05/08 12:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市苓雅區永平路、苓中路鄰近愛河灣，但人行道年久失修，工務局啟動人行道整新工程、同步整修排水，已改善完成，提供觀光客及當地居民更為友善安全的步行環境。

工務局道路養護工程處說明，永平路及苓中路位處苓雅寮舊部落範圍，周遭多屬住宅及商業區，也是地區信仰重鎮、香火鼎盛的苓雅寮萬應公（聖公媽）廟所在地，除作為地方往來聯絡道路，近年在高雄港碼頭觀光勃興、高雄港旅運中心啟用及其西側距離不到100公尺的輕軌路線開通後，人潮持續增加。

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工務局指出，該處路段人行道鋪面已年久老舊，且長期車輛違停，成為行人安全隱憂，遂起動將人行道換新為更平整耐久的優質混凝土鋪面計畫，改善無障礙坡道設計並設置導盲磚，增進通行順暢舒適度。

道工處補充，於人行道改善時一併整修排水溝，能有效減少積水情形，萬應公廟及在地住戶皆對於改善成果表示肯定與滿意，保障民眾通行權益的同時，美觀新穎的人行道也重新妝點舊部落市容景觀。

高市府則提醒民眾避免占用人行道，共同維護公共空間，攜手營造宜居城市。

高市永平路、苓中路人行道改善完成。（工務局提供）

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