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    海管處南方四島國家公園春季淨灘 清出868公斤近5成來自中國

    海管處發動南方四島春季淨灘 ，清出800餘公斤海廢。（海管處提供）

    海管處發動南方四島春季淨灘 ，清出800餘公斤海廢。（海管處提供）

    2025/05/08 13:02

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖南方四島國家公園近年來已成為觀光勝地，但因地理位置處於洋流交匯處，冬季東北季風隨著洋流飄來大批海廢，卡在各島嶼間礁石區，嚴重影響自然景觀視覺效果，內政部國家公園署海洋國家公園管理5月5日至7日，發起「向海致敬」春季淨灘活動，清出868.5公斤海廢，近5成來自中國。

    海管處結合台灣承諾公益協會、台南市將軍國小、錦湖國小、保七總隊第七大隊南方四島小隊、海巡署東吉安檢所等76人，在東吉嶼展開春季淨灘活動，清理北側2處海岸樣區，根據統計，清理出的海漂垃圾中以漁具、保麗龍等非回收垃圾最多，占比達65%；其餘可回收垃圾以寶特瓶最多。

    分析來源後發現，中國比例佔45.73%，其次為台灣（8.62%）與越南（約1%），反映出海流、氣候及源頭管理對海漂垃圾的影響。海管處表示，澎湖南方四島為珍貴種源庫，海洋垃圾已對生態造成嚴重威脅，其中塑膠廢棄物難以分解，對海洋生物與食物鏈影響深遠。

    另外台灣承諾公益協會特戰志工們關懷島上居民生活，邀請曾參與淨灘活動的高雅柔小姐提供義剪服務，為8位居民與3位工作夥伴剪髮，在溫馨互動中凝聚島嶼情感。海管處強調，守護海洋不僅是清理垃圾，更是尊重自然、關懷人群的行動。未來將持續推動類似活動，從生活細節出發，強化在地連結，讓愛與關懷在每一座島嶼間流動，共築永續美麗的藍色國土。

    根據統計，海管處春季淨灘清出海廢近五成來自中國。（海管處提供）

    根據統計，海管處春季淨灘清出海廢近五成來自中國。（海管處提供）

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