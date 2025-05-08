台南慶祝母親節送好康 帶媽媽來打撞球滿滿活力

新市全民運動中心撞球教室，11日母親節當天提供女性朋友免費使用。（南市體育局提供）

2025/05/08 12:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕母親節將至，南市新市與歸仁全民運動中心以「寵愛媽咪、健康加倍」為主題，特別規劃專屬優惠活動，邀請大家帶媽媽一起走出戶外、進入運動空間，打撞球、打羽球，為她的健康與快樂注入滿滿能量。

新市全民運動中心於11日母親節當天，推出全日限時活動，凡當天到場的女性朋友，即可免費使用健身中心、桌球教室及撞球教室。每次使用以1小時為單位，現場登記即可進入體驗，希望透過運動，讓女性朋友享受身體舒暢與心靈紓壓的雙重好處。

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而在歸仁全民運動中心，也同步響應母親節，推出「羽球時數買1送1」的超值優惠。凡購買1小時羽球場租用（原價250元），即免費加送1小時使用時數。不僅省荷包，也不用擔心打的不夠過癮，提供家庭一同運動的絕佳機會。

南市體育局局長陳良乾表示，運動是最佳的健康投資，尤其媽媽平時忙於家庭與工作，更需要安排時間好好照顧自己，這類優惠活動不僅回饋女性民眾，也強化家庭成員間的互動與情感連結。

歸仁全民運動中心在母親節推出「羽球時數買1送1」的超值優惠。（南市體育局提供）

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