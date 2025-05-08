台鐵自強號外層玻璃破裂！一度停靠中壢站 鐵警蒐證調查

台鐵自強號列車外層玻璃破裂一度停靠中壢站，鐵路警察蒐證、調查中。（警方提供）

2025/05/08 11:57

〔記者李容萍／桃園報導〕台鐵138次自強號列車昨（7）日晚上7點46分抵達中壢車站時，因車長通報第5車山側21號座位旁的外層玻璃破裂（內層玻璃完好，無人受傷），經鐵路警察前往蒐證，138次於晚上8點12分、約晚26分開車，台鐵公司統計共影響2列、32分。

鐵路警察局台北分局今日上午說明，昨晚獲報138次自強號車窗玻璃破裂後，由分局中壢所、七堵所、偵查隊共同偵辦，該列車是晚上7點47分停靠中壢站，中壢所員警已上車拍照採證，經查全案是晩上7點37分列車行經竹北站後，詹姓旅客（座位5車23號）通報其旁車窗玻璃破裂，經列車長目視該車窗玻璃為外層龜裂，無立即危險，經詢台鐵控制室表示封鎖第5車廂後於8點11分放行。

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台北分局偵查隊已經接手派員前往終點七堵站初步採證，車廂外層玻璃有一處1.5mm×1.5mm裂痕，導致整片玻璃如蜘蛛網、輻射狀整片裂開，內層玻璃未損壞，顯示撞擊動能不高，疑似遭不明異物噴濺所致，後續將申請調閱列車雙向行車及車廂監視器，並聯繫該列車列車長及詹姓旅客到案說明，以釐清案情。

台鐵自強號列車外層玻璃破裂一度停靠中壢站，鐵路警察蒐證、調查中。（取材臉書粉專「內壢大小事」）

台鐵自強號列車外層玻璃破裂一度停靠中壢站，鐵路警察蒐證、調查中。（取材臉書粉專「內壢大小事」）

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