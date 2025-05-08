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    「粉紅超跑」進入彰化秀水高工 民眾發現這「巧合」笑了！

    白沙屯媽祖首度進入秀水高工，並繞行校園操場繞師生躦轎腳。（圖由秀水高工提供）

    白沙屯媽祖首度進入秀水高工，並繞行校園操場繞師生躦轎腳。（圖由秀水高工提供）

    2025/05/08 11:32

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕白沙屯媽祖回鑾今天（8日）從彰化縣溪湖糖廠起駕，一路沿著台19線北上，讓秀水鄉親直喊大樂透，先進入明正國小校園，接著在秀水高工停駕，讓師生狂歡，民眾也眼尖發現，秀工代理校長陳志崑剛好身穿粉紅色上衣，讓人大喊果然是做好準備迎接「粉紅超跑」。

    陳志崑指出，他真的是特地穿上粉紅色的上衣，來迎接「粉紅超跑」，也很開心能夠心想事成，讓媽祖為師生祈福。因為，他看到白沙屯媽祖昨天到田中鎮，也有進入達德商工，今天一早就進入彰水路的埔鹽國小。由於秀水高工距離埔鹽國小也很近，他馬上就交待職員工準備供品，恭迎媽祖到來。

    陳志崑說，因為高三學生已經考完統測，所以讓高三學生在校外搖旗迎接媽祖，高二、高一學生則在校園內。很開心媽祖聽到學生的聲音，真的從彰水路轉進來校園並停駕，隨即就遶行操場，讓全體1280位學生，加上老師職員工，一起來躦轎腳，為全體師生祈福。

    這是白沙屯媽祖首度進入秀水高工，秀工學生全都嗨翻天，有學生大叫，這應該是高中校園生活最難忘的一天，謝謝媽祖。

    秀水高工一早就擺好香案恭迎白沙屯媽祖，這也是白沙屯媽祖首次進入校園停駕。（圖由秀水高工提供）

    秀水高工一早就擺好香案恭迎白沙屯媽祖，這也是白沙屯媽祖首次進入校園停駕。（圖由秀水高工提供）

    秀水高工一早就擺好香案恭迎白沙屯媽祖，這也是白沙屯媽祖首次進入校園停駕。（圖由秀水高工提供）

    秀水高工一早就擺好香案恭迎白沙屯媽祖，這也是白沙屯媽祖首次進入校園停駕。（圖由秀水高工提供）

    秀水高工的高三學生在路口歡迎白沙屯媽祖。（圖由秀水高工提供）

    秀水高工的高三學生在路口歡迎白沙屯媽祖。（圖由秀水高工提供）

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