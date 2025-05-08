清水農會「溫馨五月天」公益活動 捐贈物資分送700戶弱勢家庭

清水區農會捐贈物資，里長協助發送。（記者張軒哲攝）

2025/05/08 11:52

〔記者張軒哲／台中報導〕五月是感恩的月份，台中市清水區農會今（8）日上午在農會辦公大樓前舉辦114年度「溫馨五月天、關懷滿人間」公益活動。活動由農會全額捐助，發送愛心物資給予區內約700戶低收入戶家庭，由里長協助發送，場面溫馨。

清水區幅員遼闊，清水農會準備餅乾、米麵、醬油等物資發送給低收入戶。清水區農會總幹事顏秋月表示，五月是感恩的季節，希望透過農會用心準備的愛心物資，將溫暖與關懷傳遞給真正需要的家庭，同時凝聚會員與社區民眾的熱忱與善意。動也獲得台中市議會張清照議長服務處、清水紫雲巖、清水區公所及各里辦公處熱烈響應與支持，展現了社區里鄰齊心共善的力量；張清照說，清水農會關懷弱勢，拋磚引玉，對社會有正面影響。

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清水區農會表示，未來農會也將持續以「公益活動、永續善農」為核心理念，發揮在地影響力，同時致力推廣農業產業及農民服務，例如清水區農會休閒觀光園區正式營運啟用、農會大樓電梯及空間整體改善等，陪伴廣大農民及社區持續向前。讓愛無遠弗屆、溫暖不止。

清水區農會舉辦「溫馨五月天、關懷滿人間」公益活動。（記者張軒哲攝）

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