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    高雄肥胖率六都排第一！鄭孟洳:24區BMI超標、桃源62.9％

    高雄肥胖率在六都排第一，鄭孟洳分析原因很多。（翻攝官網）

    高雄肥胖率在六都排第一，鄭孟洳分析原因很多。（翻攝官網）

    2025/05/08 11:25

    〔記者王榮祥／高雄報導〕減重30公斤的高市議員鄭孟洳今質詢指出，高雄肥胖率在六都排名第一，38個行政區有24區的BMI超標，其中桃源62.9%、那瑪夏57.3%，憂心肥胖問題不只會影響市民個人健康、也牽涉城市發展，市府應該正視。

    鄭孟洳說，自已胖過、但成功減重30公斤並維持至今，所以對這問題非常重視，強調這不只是個人健康，也會影響城市發展；她進一步引述相關數據，指出高雄肥胖比例41.3%，六都第一，38個行政區有24區的BMI超過25.5標準，其中桃源62.9%、那瑪夏57.3%，茂林也有47.1%，值得正視。

    她分析肥胖原因很多，包括職業、生活型態、機車與地方美食，但無論對於個人健康或整體城市發展，市府都該有些措施、誘因，引領民眾邁向更健康的生活，進而成為城市發展的量能。

    衛生局長黃志中答詢指出，會加強飲食營養諮詢站人力，由目前13位營養師增加到46位，提供更多民眾相關諮詢；教育、勞工等局處也回應，會在營養與健康面相規劃相關機制。

    鄭孟洳引述相關數據，發現高雄肥胖情況更積極的政策與誘因需要改善。（翻攝官網）

    鄭孟洳引述相關數據，發現高雄肥胖情況更積極的政策與誘因需要改善。（翻攝官網）

    瘦身成功的高市議員鄭孟洳今質詢時鎖定高雄的肥胖。（翻攝官網）

    瘦身成功的高市議員鄭孟洳今質詢時鎖定高雄的肥胖。（翻攝官網）

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