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    「2025520」結婚登記日 北市戶所推好禮、婚攝優惠開跑

    北市民政局特與WeddingDay好婚市集攜手合作，即日起至今年底，凡至北市各區戶政事務所辦理結婚登記的新人，一方設籍本市，即可享有寫真優惠折扣。（台北市民政局提供）

    北市民政局特與WeddingDay好婚市集攜手合作，即日起至今年底，凡至北市各區戶政事務所辦理結婚登記的新人，一方設籍本市，即可享有寫真優惠折扣。（台北市民政局提供）

    2025/05/08 10:35

    〔記者劉詠韻／台北報導〕承載浪漫寓意的5月20日，為多對新人完成結婚登記的心儀之選，台北市民政局近期推出「2025520 蜜意濃情永相伴－北市戶所結婚登記甜蜜獻禮」活動，祝福當日辦理結婚登記的新人；另為鼓勵民眾多加利用「指定結婚生效日」服務，凡於今年5月15日、5月16日及5月19日至本市戶政事務所辦理結婚登記，指定5月20日為結婚登記生效日的新人，皆可獲贈精美蜂蜜禮盒1組。

    民政局長陳永德表示，此次為新婚夫妻準備饒富寓意甜美的婚禮小物，並攜手WeddingDay好婚市集攜手合作，推出「幸福照相館」結婚登記寫真優惠方案，即日起至今年底，至北市各區戶政事務所辦理結婚登記的新人，凡一方設籍北市，即可享有優惠折扣。

    民政局說，北市各戶所同步規劃不同風格的結婚拍照專區及提供特色結婚書約，並推出520專屬活動贈送紀念小物予新婚夫妻，另松山、中山、中正、大同、文山及等多個戶所舉辦活動，更贈送如LED燈、旅行收納組、輕便斜挎包等實用的生活優質禮品，詳情可洽各區戶政事務所詢問。

    此外，北市府為減輕育兒負擔、全面提升家庭支持，並推動「助您好孕」、「樂生助養好住」等政策，有生育計畫的新人，可至台北市助您好孕網站查詢育兒補助資訊。

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