2025世壯運自由車賽事中市登場 警方進行維安演練

清水警分局於自由車場館模擬「入場安檢」。（記者張軒哲攝）

2025/05/08 11:12

〔記者張軒哲／台中報導〕2025年世壯運將於5月17日起至30日登場，賽事為期13天，其中18至22日，自由車場地賽項目，也是台中市唯一的賽事場地，於清水區自由車場舉辦，為確保賽事期間治安、交通等安全維護，清水警分局今日上午規劃自由車場館安全維護狀況演練，以模擬「入場安檢」、「賽場民眾糾紛」、「爆裂物處置」等3種情境進行，提升各單位整合能力，確保活動期間的各項安全。

今日台中市政府警察局與清水警分局，於清水區自由車場進行世壯運安全維護狀況演練，除了場地周邊模擬交通管制外，另規劃「入場安檢」、「賽場民眾糾紛」、「爆裂物處置」等3種情境進行，更有刑事局中部打擊中心的防爆小組、中市警犬隊、中市消防局等人員共計80名參與演練。

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其中模擬爆裂物情境演練方面，警方情報指出有人放置爆裂物，由現場警方及警犬隊搜尋，另民眾發現可疑包包向警方報案，經現場員警確認、安全疏散民眾並封鎖現場，由警犬隊上場嗅出爆裂物，再由防爆小組將爆裂物移置安全處所，進行引爆，過程逼真順利，展現平日訓練成果。

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