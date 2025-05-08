花開迎母親節 「2025 新北河濱蝶戀季」週末甜蜜登場

「新北河濱蝶戀季」10日在板橋蝴蝶公園登場，擁有繽紛花海、藝術裝置和夜間光雕。（記者翁聿煌攝）

2025/05/08 10:41

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市「2025新北河濱蝶戀季」將於10日登場，繽紛花海、藝術裝置、夜間光雕妝點板橋蝴蝶公園，開幕週末更推出「蝶戀音樂會」邀請知名歌手魏如昀、電豎琴創作女聲蘇珮卿、音樂網紅Lily長笛姊姊等精彩表演，更搭配母親節驚喜，完成任務可免費領取「愛媽媽隨行花袋」或「護花貼片組」，歡迎相約三五好友共襄盛舉，來場初夏限定河濱小旅行，留下溫馨回憶。

新北市高灘地工程管理處長黃裕斌表示，今年新北河濱蝶戀季以「初夏奇境」為主題，利用近8萬株的蜜源植物搭配藝術裝置與夜間光雕，打造六展區的地景花海，不論白天或夜晚都適合拍照打卡及闔家同遊。

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5月10、11日開幕週末限定的「蝶戀音樂會」更是活動亮點，結合音樂、舞蹈、藝術的表演，更有集結手作與美食的「夢夏市集」、以及延續綠意的「奇漾手作坊」，讓親臨現場的朋友們，徜徉在花海中聽音樂，還能愜意的逛市集與體驗手作的樂趣。

「蝶戀音樂會」卡司10日包括人氣創作歌手「魏如昀」、金音獎得主電豎琴創作女聲「蘇珮卿」、深受親子觀眾喜愛的音樂網紅「Lily長笛姊姊」、以及來自新北在地的「翔絮芭蕾舞團」；11日則邀請人聲樂團「SONAR 聲吶」演出純人聲阿卡貝拉，還有「因為手碟」以空靈打擊樂聲共鳴花海氛圍，現場同步安排泡泡秀、行動雕像等互動節目同樂。

黃裕斌說，「新北河濱蝶戀季」展覽至5月25日，欲了解更多活動詳情，請密切關「新北水漾」FB與IG查詢（@waternewtaipei），前往板橋蝴蝶公園，可搭乘捷運在江子翠5號出口再轉乘藍17、藍31及仁愛幹線，在音樂公園站下車，步行約10分鐘（800公尺）即可抵達板橋蝴蝶公園。開車從堤內環河西路四段進江子翠橫移門，右轉進入江翠停車場，即可看到「蝴蝶公園」。

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