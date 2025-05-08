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    小學生高喊「媽祖我愛你！」粉紅超跑衝入校園 師生嗨翻

    彰化縣秀水鄉明正國小師生在校門口熱情恭迎白沙屯媽祖。（取自白沙屯拱天宮直播畫面）

    彰化縣秀水鄉明正國小師生在校門口熱情恭迎白沙屯媽祖。（取自白沙屯拱天宮直播畫面）

    2025/05/08 10:36

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕白沙屯媽祖超級疼小孩，昨天（7日）回鑾沿途經過田中鎮，就先後轉入達德商工、內安國小及田中高中，今天（8日）從溪湖糖廠起駕後，一路沿著彰水路往北走，先是衝入埔鹽國小司令台，接著抵達秀水鄉的市區，再度衝入對向道路的明正國小，千名師生歡喜躦轎腳。

    明正國小校長林俊成表示，這是該校第一次白沙屯媽祖進入校園，因為昨天白沙屯媽祖就駐駕在溪湖糖廠，不只是地方大事，許多師生也跑去祈求平安，今天一早發現「粉紅超跑」沿著彰水路北上，師生在早上8點多趕快準備供品，祈求媽祖能夠大駕光臨。

    白沙屯媽祖果然就是疼小孩，明正國小位於彰水路南下方向，「粉紅超跑」聽到小學生的熱情喊著「媽祖，媽祖，我愛你！」鑾轎隨即衝入校園，師生全都跪在學校操場跑道躦轎腳，鑾轎也滿足所有小學生與老師的願望，隨即就再轉出校園，再繼續往彰水路北上。

    林俊成說，白沙屯媽祖進香是台灣的宗教盛事，從頭旗車、鑾轎到浩浩蕩蕩的隨香客，這都是最好的教育，感謝白沙屯媽祖進入校園，讓全校982名學生加上老師，全部1100多名師生都能感受到媽祖的祝福。

    白沙屯媽祖進入彰化縣秀水鄉明正國小，師生歡喜躦轎腳。（取自白沙屯拱天宮直播畫面）

    白沙屯媽祖進入彰化縣秀水鄉明正國小，師生歡喜躦轎腳。（取自白沙屯拱天宮直播畫面）

    白沙屯媽祖第一次進入彰化縣秀水鄉明正國小，師生歡喜躦轎腳。（彰化縣議員藍駿宇提供）

    白沙屯媽祖第一次進入彰化縣秀水鄉明正國小，師生歡喜躦轎腳。（彰化縣議員藍駿宇提供）

    白沙屯媽祖第一次進入彰化縣秀水鄉明正國小，師生歡喜躦轎腳。（彰化縣議員藍駿宇提供）

    白沙屯媽祖第一次進入彰化縣秀水鄉明正國小，師生歡喜躦轎腳。（彰化縣議員藍駿宇提供）

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