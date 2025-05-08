2025《台北文創天空創意節》即日起至7/10報名徵件

2025《台北文創天空創意節》以「當下 Dare to Share」為主題，即日起至7月10日開放徵件報名。（台北文創提供）

2025/05/08 09:48

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2025《台北文創天空創意節》以「當下 Dare to Share」為主題，即日起至7月10日開放徵件報名，邀請各領域創作者，一同加入捕捉那些閃現的創作靈感，轉化為具象的創意作品和全世界分享。

《台北文創天空創意節》今年邁入第8屆，累計參賽作品逾1,000件，觀展人數累積近90萬人次，是國內提供製作費最高的徵件活動之一，也是當前最具號召力和實驗性的文創人才扶植平台。

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徵件分為「潛力新銳」和「實驗新秀」兩組，每組各選出一件優選作品，分別提供120萬、60萬製作費、展出場地、媒體宣傳等關鍵策展資源，更邀請重量級的評審擔任業師，協助優選團隊以更開闊的視野拓展創意格局。

台北文創總經理劉麗惠表示，「2025《台北文創天空創意節》以『當下 Dare to Share』為徵件主題，正是為了提醒身處在訊息爆炸、瞬息萬變時代的我們，不要忽略了『當下』才是每一個靈感與行動誕生的起點，也是觸動改變、體驗、與未來連結的時刻。」

另外，為鼓勵更多青年學子勇敢築夢、圓夢，「實驗新秀組」將在決選階段為「全學生團隊」保留最低20%的保障名額，希望在創意發表的路上給予學子們最大的支持與協助；另設10組「好點子獎」，入選者可各獲得5000元獎金。更多活動詳情請參考官方臉書︰https://www.facebook.com/TNHFestival。

2025《台北文創天空創意節》評審陣容。（台北文創提供）

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