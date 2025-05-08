彭啓明舉日本重啟核能平均5、6年程序 花費破千億

環境部長彭啓明上廣播節目暢談環境議題，提到空氣污染來源，交通源已經大於工業源。（翻攝POP撞新聞直播）

2025/05/08 09:51

〔記者吳柏軒／台北報導〕環境部長彭啓明今（8日）上午受邀廣播節目專訪，暢談上任近1年的環境治理成果與心得，並從淨零角度看待國內空污與核能議題，其中點出發電廠影響空氣品質僅佔2.3％，以及鄰國日本重啟核電廠平均花費5、6年，重啟或延役成本450億元到1775億元不等，坦言台灣目前很難將核能放入淨零選項。

彭啓明受邀廣播節目「POP撞新聞」黃暐瀚專訪，他提到我國空氣汙染來源，其中PM2.5的境內影響佔53％，意即47％受到境外影響，而境內的空污來源貢獻，交通源占比12.2％已經大於工業源的10.7％，再細看電力業僅占2.3％，而台灣目前火力發電為主，空污影響不如外界想像嚴重。

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而針對核電議題，彭啓明重申，核電能源由經濟部主管，核能安全主管單位是核安會，環境部則是從淨零角度去研究，不預設立場，但台灣40幾年前蓋核電廠，沒有做很好的地震斷層評估，核能若要重啟，建議須比照環評完整評估，包含核廢料、地質安全、核安等，但他以自己處理環評的經驗來看，「這個很複雜！」

彭啓明也找來日本數據舉例，日本核電廠多由民間電力公司經營，後續核電廠反應爐延役重啟，程序審查短則2年、多則長達11年，平均約5、6年，而延役經費450億元到622億元、重啟經費750億到1775億元，當然重啟及延役的時間很長，可以攤提，但日本民間公司是採融資貸款，回頭看台灣，電力國營，須由政府編列預算，加上核安與環評，彭坦言：「我淨零很難放（核能），不確定性太多」

而外界擔心火力發電過高影響安全跟穩定性，彭啓明則說，新加坡火力發電占比95％，當然他們也努力解決問題，如星國想從澳洲拉1條4千公里的輸電海纜，台灣什麼都可以討論，包含海纜、氫能，未嘗不可行。

環境部長彭啓明提供數據，指出台灣空污影響占比中，電力業僅占2.3％。（翻攝POP撞新聞直播）

環境部長彭啓明舉日本核反應爐重啟，光申請程序的審查時間，就平均要5、6年時間。（翻攝POP撞新聞直播）

環境部長彭啓明收集日本核電廠重啟及延役成本，各機組不同，費用落在450億到1775億元不等。（翻攝POP撞新聞直播）

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